Obchody na Wileńszczyźnie

Tegoroczne obchody trwały od 7 do 13 lipca i objęły szereg wydarzeń patriotycznych na Wileńszczyźnie. Rozpoczęły się Apelem Pamięci w Skorbucianach oraz ceremoniami składania wieńców w Boguszach i na cmentarzu w Kolonii Wileńskiej. W kolejnych dniach w Widziszkach oddano hołd ppłk. Władysławowi Żwańskiemu ps. „Błękit” oraz żołnierzom AK spoczywającym na Rossie.

Kulminacją obchodów był tradycyjny Wiec Pamięci w Krawczunach, zorganizowany w 82. rocznicę zwycięskiej bitwy II Zgrupowania Wileńskiego Armii Krajowej na odcinku Krawczuny-Płocieniszki-Nowosiółki.

Uroczystości rozpoczęła polowa Msza św. w intencji poległych żołnierzy AK, której przewodniczyli ks. Henryk Naumowicz i ks. Józef Aszkiełowicz. Po nabożeństwie odbyła się ceremonia składania wieńców.

W imieniu organizatora głos zabrał prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski. Przypomniał, że pierwsze uroczystości w Krawczunach odbyły się w 1989 r. wraz z odsłonięciem pomnika ku czci żołnierzy Armii Krajowej, a od 1996 r. ZPL regularnie organizuje w tym miejscu Wiec Pamięci.

„Dzisiaj naszym zadaniem jest zaszczepić polskość i patriotyzm w przyszłych pokoleniach naszych dzieci i wnuków” — powiedział Waldemar Tomaszewski.

Uroczystości odbyły się z udziałem licznych delegacji z Litwy i Polski | Fot. Henryk Sielewicz

Liczne delegacje z Litwy i Polski

W ceremonii składania wieńców udział wzięły liczne delegacje z Wileńszczyzny oraz z Polski: w imieniu prezydenta RP Karola Nawrockiego wieniec złożyła Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP wraz z delegacją, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. Janusz Komorowski, prezes ZPL, poseł do PE Waldemar Tomaszewski wraz z delegacją, Konsul Generalny RP w Wilnie Dariusz Wiśniewski z delegacją, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku Krzysztof Sychowicz, poseł na Sejm RL oraz przewodniczący Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz oraz poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości RL na czele z minister Ritą Tamašunienė, radni rejonu wileńskiego na czele z prezesem frakcji AWPL-ZChR, wiceministrem Gospodarki i Innowacji Waldemarem Urbanem, prezes frakcji AWPL-ZChR miasta Wilna Wanda Krawczonok oraz radni, delegacja z Samorządu Rejonu Solecznickiego na czele z merem Zdzisławem Palewiczem, delegacja Nasielskiego Rajdu Motocyklowego na czele z Arturem Nojbertem, delegacja ze stowarzyszenia „Brygada Inka” na czele z Tadeuszem Romanowskim, uczestnicy rajdu zorganozowanego z okazji 82. rocznicy operacji „Ostra Brama”, nauczyciele, dzieci i wychowawcy obozu ZPL w Płocieniszkach. Na uroczystości był też obecny attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy Ambasady RP na Litwie, pułkownik Sławomir Świątek.

List do uczestników skierował prezydent RP Karol Nawrocki. Odczytała go Agnieszka Jędrzak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

„Jest sprawą wielkiej wagi, aby pamięć o dramatycznych dziejach walki i męczeństwa Polaków na Wileńszczyźnie trwała nie tylko na kartach specjalistycznych opracowań naukowych, dlatego wyrażam głęboką wdzięczność działaczom Związku Polaków na Litwie za bogaty program uroczystych obchodów 82. rocznicy operacji „Ostra Brama”. Cieszę się, że tak licznie tu zgromadzeni Polacy otaczają należną czcią mężnych przodków, umacniając w ten sposób swoją narodową dumę i tożsamość” — napisał Karol Nawrocki, prezydent RP.

Podczas uroczystości odczytano również Apel Pamięci, przywołując żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli o wyzwolenie Wilna w lipcu 1944 r. Głos zabrał także prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kpt. Janusz Komorowski, dziękując organizatorom za konsekwentne podtrzymywanie pamięci o bohaterach.

Na zakończenie oficjalnej części Waldemar Tomaszewski odebrał medal z okazji 35. rocznicy powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się koncert patriotyczny oraz piknik żołnierski. Wystąpił zespół Kresowy płomień z Zujun, a melodię „Śpij kolego” wykonał Józef Jakszta z koła ZPL w Pogirach, oddając hołd poległym żołnierzom AK.