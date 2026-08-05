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Sportowe lato nad Wilią

Przez cały sierpień mieszkańcy Wilna będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowych i prozdrowotnych organizowanych nad Wilią. Projekt „Sportuok prie Neries” ma zachęcić do większej aktywności fizycznej oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Sport przy rzece Wilia.
Fot. Gabija Šileikaitė, ELTA

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Z danych badania stylu życia mieszkańców Wilna wynika, że regularną aktywność fizyczną – trwającą co najmniej 30 minut, minimum pięć razy w tygodniu – podejmuje jedynie 11,5 proc. mieszkańców. Samorząd miasta rozwija więc ofertę bezpłatnych zajęć, aby zachęcić wilnian do częstszego ruchu.

„Brzegi Wilii to jedne z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w mieście, dlatego zachęcamy do odkrywania ich nie tylko na spacery, ale także na uprawianie sportu. Wierzymy, że im więcej osób będzie się codziennie ruszać, tym zdrowsze i pełniejsze życia będzie nasze miasto” – powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

W programie znalazły się treningi „Animal Flow”, joga dla dorosłych, zajęcia ruchowe dla seniorów oraz edukacyjne gry dla dzieci – „Detektywi zdrowia” i „Odkryj sekrety zdrowia poprzez zabawę”.

Zajęcia odbędą się na plaży w Żyrmunach, na łące przy Białym Moście, w Parku Pamięci w Tuskulanach oraz przy moście dla pieszych na Zwierzyńcu.

„Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec Wilna, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej, mógł znaleźć odpowiedni dla siebie sposób na aktywność fizyczną. Przez cały rok oferujemy ponad 20 różnych zajęć i programów związanych z aktywnością fizyczną” – powiedziała Viktorija Mačiulienė, koordynatorka programów „Vilnius sveikiau”.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Więcej informacji: vilniussveikiau.lt

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. vilnius.lt

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