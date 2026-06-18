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Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach 2026” [PROGRAM]

Autor: KW
Graf. organizatorzy

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XI sezon

5 lipca, niedziela
Koncert inauguracyjny festiwalu

ORKIESTRA WOJSKA LITEWSKIEGO
Kapelmistrz major EGIDIJUS ALIŠAUSKAS
Soliści:
JOMANTĖ ŠLEŽAITĖ-PAUKŠTĖ (sopran), TOMAS PAVILIONIS (tenor)
Dyrygent EGIDIJUS ALIŠAUSKAS

W programie – utwory Giuseppe Verdiego, Franza Lehára, Vincenzo Di Chiary, Johna Kandera, Vytautasa Kernagisa, Jarosława Cechanowicza, Algimantasa Raudonikisa, fragmenty oper i operetek, muzyka instrumentalna i aranżacje Philipa Sparke’a, Alfreda Reeda, Rimantasa Giedraitisa.

12 lipca, niedziela
Koncert „Oda do Krainy Tysiąca Kultur”

Trio ARPANATOLIA (Turcja):
ÇAĞATAY AKYOL (harfa), FERHAT ERDEM (instrumenty ludowe),
CEMAL ÖZKIZILTAŞ (instrumenty perkusyjne)

W programie – muzyka tradycyjna z Anatolii.

19 lipca, niedziela
Koncert „Barok w rytmie tanga”

Orkiestra Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej „MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM VARSOVIENSE”(Polska)
Dyrygent MIŁOSZ KORPOL (Polska)
Soliści:
DOROTA SZCZEPAŃSKA (sopran; Polska)
JAKUB MONOWID (kontratenor; Polska)

W programie – Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, Alessandro Stradella, Henri de Bailly,  José Marín, Consuelo Velázquez, Ástor Piazzolla.

26 lipca, niedziela
Koncert „Tango del Suburbio”

DUO BANDINI–CHIACCHIARETTA (Włochy):
GIAMPAOLO BANDINI (gitara), CESARE CHIACCHIARETTA (bandoneon)

W programie – dzieła oryginalne i aranżacje Ástora Piazzolli, Leo Brouwera, Máximo Diego Pujola.

2 sierpnia, niedziela
„Pieśni Benjaminasa Gorbulskisa i jego rówieśników”
w 100. rocznicę urodzin kompozytora

Zespół Wokalny Szkoły Jazzowej Artūrasa Novikasa JAZZ ISLAND
Kierownik ARTŪRAS NOVIKAS

W programie – utwory Benjaminasa Gorbulskisa, Teisutisa Makačinasa, Mikalojusa Novikasa, Vygandasa Telksnysa, aranżacje i opracowania litewskich pieśni ludowych oraz standardy jazzowe.

9 sierpnia, niedziela
Koncert „Pieśń fletni Pana”

KWARTET ČIURLIONISA
ANA VERHOVEȚCHI (fletnia Pana; Mołdawia)
DONATAS BAGURSKAS (kontrabas)

W programie – Ennio Morricone, Béla Bartók, Grigoraș Dinicu, Gheorghe Mustea, Gaetano Pugnani, George Enescu, Vladimir Cosma, Ástor Piazzolla, James Last i inni, tradycyjne melodie rumuńskie.

16 sierpnia, niedziela
Koncert finałowy festiwalu
z okazji 30-lecia działalności Instytutu Polskiego w Wilnie

LITEWSKA ORKIESTRA KAMERALNA
(kierownik artystyczny Sergej Krylov)
Solista i dyrygent PIOTR PŁAWNER (skrzypce; Polska)
Solista ELWIRA ŚLĄZAK (marimba, perkusja; Polska)

W programie – Edvard Grieg, Adam Wesołowski, Gustav Holst, Ennio Morricone, Mateusz Smoczyński (premiera utworu na Litwie).

Organizatorzy:

Centrum Kultury Rejonu Solecznickiego
Litewska Filharmonia Narodowa

Festiwal finansują:

Samorząd Rejonu Solecznickiego
Litewska Rada Kultury
AB „Actas”

Patronat Honorowy nad koncertem Orkiestry Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej „Musicae Antiquae Collegium Varsoviense” objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Koncert „Barok w rytmie tanga” finansuje Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Koncert finałowy festiwalu poświęcony 30-letniej działalności Instytutu Polskiego w Wilnie. Wydarzenie jest dofinansowane przez Instytut Polski w Wilnie i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.

Sponsor:

AB „Actas”

Patronat medialny:

TVP Wilno
Radio „Znad Wilii”

Na wszystkie koncerty wstęp wolny, godzina koncertów – 15:00.

     Zapraszamy na letnie spotkania z piękną muzyką!

Czytaj także: Festiwal „Muzyka w Pałacu Balińskich w Jaszunach 2025” zaprasza na wyjątkowe koncerty muzyki klasycznej i tradycyjnej z różnych krajów

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

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