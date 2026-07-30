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Polska. Spadła rakieta, najpewniej rosyjska Ch-101. Nie odnotowano ofiar, trwa śledztwo

We czwartek 30 lipca w Polsce na Lubelszczyźnie spadła rakieta. Miało to miejsce w czasie zmasowanego ostrzału zachodniej Ukrainy przez Rosjan. Jak wskazują służby i prokuratura, wszystko obecnie wskazuje na to, że był to pocisk manewrujący Ch-101 rosyjskiej produkcji i będący w użyciu przez wojsko Federacji Rosyjskiej. Podniesiono odrzutowce, jednak rakieta spadła w niezamieszkanym terenie. Premier RP podziękował sojusznikom za gotowość i solidarność.

Autor: KW

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Była uzbrojona

Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska – przekazał premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom UE i NATO za solidarność i gotowość do pomocy.

W opublikowanym w czwartek po południu wpisie w języku angielskim premier przypomniał, że w nocy ze środy na czwartek, podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę, jedna z rakiet manewrujących Ch-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od miasta Lublin.

„Rakieta była uzbrojona. Z dużym prawdopodobieństwem była rosyjska. Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom UE i NATO za ich solidarność i gotowość do pomocy” — napisał Tusk na portalu X (dawniej Twitter).

Prokuratura potwierdza

O tym, że obiekt był rakietą, prawdopodobnie Ch-101 i zawierał „materiał wybuchowy w znacznej ilości”, poinformowała też w czwartek Prokuratura Okręgowa w Lublinie.

Trwają śledztwa, Polska rozważa narzędzia dyplomatyczne, jednak póki co informacje są szczątkowe.

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Afisze

ŹródłaOpr. A.K. na podst. PAP, mat.pras.

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