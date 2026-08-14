W kwietniu Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy (LVAT) uwzględnił apelację rapera i uchylił decyzję Departamentu Migracji, która zakazywała Aliszerowi Morgenshternowi wjazdu na Litwę przez dziesięć lat.

LVAT widzi naruszenia proceduralne

LVAT podjął taką decyzję po stwierdzeniu, że Departament Migracji bezpodstawnie oparł się na informacjach przekazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako na głównej podstawie do oceny zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Tymczasem Służba Bezpieczeństwa (VSD), która zgodnie z prawem powinna przeprowadzić taką ocenę, nie przedstawiła żadnych wniosków. Dlatego, zdaniem sądu, decyzja o zakazie wjazdu dla rapera opierała się na danych od niekompetentnej instytucji.

„W piątym roku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie rosyjski artysta Morgenshtern po raz czwarty próbuje przyjechać do Wilna. (…) To absurd i kpina z państwa — inaczej tego nie nazwiesz” — napisał w poniedziałek Valdas Benkunskas na swoim profilu na Facebooku.

Udostępnił zdjęcie, na którym widać ogłoszenie o koncercie Morgenshterna zaplanowanym na 31 października w Wilnie.

„Chcąc zamknąć tę sprawę, zwróciłem się do VSD i policji z prośbą o ocenę potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego naszego państwa i porządku publicznego, a do MSZ i MSW, po uzyskaniu opinii tych instytucji, z prośbą by zakazać raperowi wjazdu na Litwę” — powiedział mer stolicy.

Mer zachęca do działania

Polityk podkreślił, że Sąd Administracyjny Regionów wcześniej uznał decyzję o zakazie wjazdu rapera do kraju za uzasadnioną, a Najwyższy Sąd Administracyjny uchylił ją „z powodu naruszeń proceduralnych”.

„Naruszenia na pewno da się naprawić i obronić zasadnicze stanowisko, ale na razie nie widzę żadnych konkretnych działań w tym kierunku. To po raz kolejny pokazuje, jak ważne jest systematyczne rozwiązywanie takich spraw” — powiedział Benkunskas.

„Dopóki instytucje stoją w miejscu, to zachęca takich artystów i ich organizatorów do dalszych tras i koncertów. Żeby temu zapobiec, potrzebna jest jak najszybciej wola polityczna zarówno ze strony MSZ, jak i Sejmu” — zaznaczył mer.

Uchylając zakaz wjazdu Morgenshterna na Litwę, Najwyższy Sąd Administracyjny stwierdził też, że umieszczenie go na listach innych państw, informacje z publicznych źródeł, wcześniejsze wypowiedzi czy twórczość same w sobie nie dowodzą zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Litwy.

Kim jest Morgenshtern?

Morgenshtern już wcześniej nie raz wyrażał poparcie dla Władimira Putina, ale po rozpoczęciu w lutym 2022 r. inwazji na Ukrainę krytykował rosyjskie działania wojskowe w swoich piosenkach. W maju 2022 r. raper został uznany w Rosji za „agenta zagranicznego”. W swoich utworach promuje głównie skandal, który jest w XXI w. najsilniej monetyzowaną (czyli przynoszącą dochody) działalnością.

Wcześniej raper robił karierę na platformie YouTube i TikTok. Nad brwią ma wytatuowany napis „666”, znany jest z żywiołowego tańca i epatowania wulgaryzmami, używkami i swobodnym przesuwaniem norm społecznych. Według doniesień miał przejść odwyk od substancji uzależniających i przejść na gorliwy judaizm — na koncertach miał się modlić w języku hebrajskim.

Niektórzy komentatorzy wątpią w jego „przemianę”, sądząc, że to próba podtrzymania uwagi dla swojej osoby — tak twierdzi rosyjski psychiatra Wasilij Szurow. Jednak należy mieć na uwadze, że to psychiatra koncesjonowany przez władze Rosji, który ma pozwolenie na prowadzenie kanałów w Instagramie i Facebooku mimo faktu, że te platformy dla „zwykłego obywatela” są w Rosji zakazane.