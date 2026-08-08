RedKom

Na wycieczkę do świata, którego już nie ma

Robert Mickiewicz

Niniejszy numer wydania magazynowego „Kuriera Wileńskiego” jest kolejnym wydaniem urlopowym. To wcale nie oznacza, że zespół redakcji gremialnie udał się na urlop. Pracujemy w pełnym znaczenia tego słowa – w pocie czoła. Ten numer po prostu jako kolejny opowiada o miejscach na Litwie, do których warto wybrać się podczas letnich wakacji.

Przeczytasz w 1 min

Zacznę od nieoczywistego na pierwszy rzut oka urlopowego tematu. Nasza autorka Brenda Mazur pisze o współczesnym litewskim muzyku, mniej znanym starszemu pokoleniu naszych Czytelników, ale i młodsze na pewno nie kojarzy, że gwiazda litewskiego indie-popu i indie-rocka jest Polakiem. „Dla fanów jest Olegiem Jerochinem – gitarzystą, wokalistą, kompozytorem i założycielem jednego z najpopularniejszych litewskich zespołów ostatnich lat, Sisters on Wire. Dla najbliższych pozostaje po prostu Leszkiem. Tak też go nazywali koledzy na korytarzach polskiego gimnazjum Joachima Lelewela, które ukończył” – zaczyna swój artykuł Brenda Mazur. Co Leszek-Oleg i Sisters on Wire mają do urlopów? 15 sierpnia zespół zaprasza publiczność na swój letni koncert do Połągi.

A jeśli już szanowni Czytelnicy znajdą się nad litewskim wybrzeżem Bałtyku, to z Połągi będzie rzut beretem do Kretyngi. Właśnie do położonego w tej miejscowości kolejnego pałacu hrabiów Tyszkiewiczów zaprasza Justyna Giedrojć.

Z kolei Ilona Lewandowska opisuje miejsce zupełnie niekojarzące się z ewentualną wyprawą turystyczną – do Szadowa (lit. Šeduva). A warto tam się wybrać. To nieduże miasteczko na północy Litwy ma wyjątkowe muzeum – „Zaginiony sztetl” (lit. Dingęs štetlas). Jak powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” historyk Jarosław Wołkonowski, badacz dziejów Żydów na Litwie – muzeum ukazuje historię Żydów na Litwie od początku pojawienia się tej mniejszości narodowej na tych terenach do lata 1941 r., kiedy została unicestwiona w tym miasteczku. Jak pisze nasza autorka, Szadów znajduje się poza głównym turystycznym szlakiem, ale właśnie dzięki temu wizyta w muzeum może stać się pretekstem do poznania mniej oczywistej części kraju i jego wielokulturowego dziedzictwa.

Czytaj także: Symboliczny powrót: utracone dzieła wróciły do pałacu rodziny Tyszkiewiczów

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 31 (89) 08-14/08/2026

RedKomy