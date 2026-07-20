Poloneza czas zacząć! Uroczysty taniec abiturientów polskich szkół

– Tegoroczną ciekawostką było również to, że po raz pierwszy poloneza zainaugurowali dyrektorzy szkół w parach z choreografami, którzy przygotowywali uczniów do tego tańca. Ogółem wystąpiło 198 par maturzystów z polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny oraz 9 par dyrektorów i choreografów – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” choreografka Danuta Mieczkowska-Kowalczuk.

Rekordowa liczba par zatańczyła tradycyjnego poloneza na Placu Katedralnym | Fot. Marian Paluszkiewicz

W sercu Wilna rozbrzmiały dźwięki poloneza, którego wspólnie zatańczyli maturzyści: Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela, Gimnazjum w Grzegorzewie i Wileńskiej Szkoły Lazdynai oraz pary maturzystów z Gimnazjum w Awiżeniach, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum w Zujunach, Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole i Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach.

Na uroczystość z życzeniami dla maturzystów szkół polskich przybył mer Wilna Valdas Benkunskas | Fot. Marian Paluszkiewicz

Wzruszające i ważne wydarzenie

Zebrani na Placu Katedralnym abiturienci zgodnie podkreślali, że wspólne odtańczenie poloneza w samym sercu miasta jest dla każdego z nich niezwykle wzruszającym i ważnym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci jako wyjątkowy moment symbolicznie kończący etap szkolnej drogi.

– Pierwsze próby rozpoczęły się w maju br. Oczywiście odczuwaliśmy pewną surowość ze strony naszych choreografów, ale rozumieliśmy, że bez dyscypliny niczego nie udałoby się osiągnąć. Jestem bardzo zadowolona z tych wszystkich doświadczeń – mówiła Kornelia Andruszkiewicz, abiturientka Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.

Jej szkolna koleżanka Oliwia Stankevičiutė przyznała, że podczas całego okresu przygotowań towarzyszyły jej ogromne emocje.

– Podczas prób zjednoczyliśmy się i cieszyliśmy się wspólnie ostatnimi chwilami spędzonymi ze szkolnymi kolegami. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w kontynuowaniu naszej pięknej polskiej tradycji, jaką jest polonez na placu Katedralnym – mówiła Oliwia.

– Okres przygotowań do poloneza nie był łatwy, ale dobry rezultat wynagrodził wszystkie starania. Naprawdę warto było, bo polonez zatańczony w samym sercu miasta zostanie na cale życie w pamięci. Jest to piękna okazja, aby pokazać swoją tożsamość, tradycje i przekazać je dla innych pokoleń – dzielił się swoimi spostrzeżeniami Dominik Stankevičius, abiturient Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela.

Podobnie wyjątkowe znaczenie tego wydarzenia podkreślał również jego szkolny kolega.

–Polonez w samym sercu miasta jest dla mnie bardzo ważnym wydarzeniem. Są to ostanie chwile spędzone z kolegami z klasy i szkoły przed tym, jak pójdziemy dalej w życie – mówił Andrzej Kondaruk.

Na uroczystość z życzeniami dla maturzystów szkół polskich przybył Valdas Benkunskas. Mer Wilna życzył im odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań oraz realizacji ich przyszłych planów i marzeń.

Stołeczny samorząd po raz pierwszy wsparł finansowo organizację tego wyjątkowego wydarzenia, w realizacji którego od lat pomaga Ambasada RP w Wilnie.

Tradycja wykonywania poloneza przez maturzystów polskich szkół Wilna w przestrzeni publicznej Wilna rozpoczęła się w 2015 r. | Fot. Marian Paluszkiewicz

Wszystkie pary spisały się znakomicie

Na Placu Katedralnym tradycyjnie rozbrzmiewał polonez skomponowany przez Wojciecha Kilara, z filmowej adaptacji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Autorką efektownego układu choreograficznego była Danuta Mieczkowska-Kowalczuk, a przygotowanie rekordowej liczby abiturientów do wspólnego wykonania poloneza było możliwe dzięki współpracy zespołu choreografów. Byli to: Andrzej Kostygin, Teresa Andruszkiewicz, Aneta Kozłowska, Ewa Gulbinowicz-Abariūnė, Justyna Wasiukiewicz, Wiesław Gajżewski i Anżelika Klimaszewska-Bartkevičienė.

Danuta Mieczkowska -Kowalczuk nie kryła zadowolenia z efektu końcowego.

– Wszystkie pary spisały się znakomicie. Układy taneczne udały się wspaniale, a wiele godzin ćwiczeń podczas prób oraz zaangażowanie wszystkich uczestników przyniosło wspaniały rezultat. Jestem niezwykle dumna z tancerzy, ich zaangażowania, cierpliwości i tego, jak pięknie potrafili zaprezentować wspólnie wypracowany układ – podkreśliła autorka układów tanecznych poloneza.

Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, w tym roku po raz pierwszy wziął udział w wydarzeniu w roli tancerza w parze z Danutą Mieczkowską-Kowalczuk.

– W tym roku po raz pierwszy uczniów do poloneza wyprowadzili dyrektorowie szkół. Polonez jest jedną z części dzisiejszych uroczystości, bo już dziś w uniwersyteckim Kościele św. św. Janów odbyło się wręczenie świadectw, co mnie, jako dyrektora bardzo cieszy – mówił Adam Błaszkiewicz.

Podziwiać poloneza w wykonaniu abiturientów oraz wesprzeć ich na duchu przyszli nie tylko licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie, lecz także wielu mieszkańców Wilna.

– Z ogromną radością obserwuję naszą wspaniałą młodzież, która z dumą prezentuje najpiękniejszy z polskich tańców – poloneza. To niezwykłe widowisko pokazuje, jak troskliwie pielęgnujemy nasze tradycje, kulturę i wartości, z czego wszyscy możemy być dumni. Cieszy mnie również to, że tak licznie zgromadziliśmy się dziś na Placu Katedralnym, że wszyscy mówimy w swoim języku ojczystym. To naprawdę wzruszające i niezwykle ważne – dzieliła się wrażeniami Lila Kiejzik, kierowniczka i reżyserka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

Na Placu Katedralnym rozbrzmiewał polonez z filmowej adaptacji „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w reżyserii Andrzeja Wajdy | Fot. Marian Paluszkiewicz

Tradycja tańczenia poloneza

Tradycja wykonywania poloneza przez maturzystów polskich szkół Wilna w przestrzeni publicznej Wilna rozpoczęła się w 2015 r. Wówczas po raz pierwszy na Placu Ratuszowym zatańczyli go abiturienci wileńskiej „Mickiewiczówki”. W kolejnych latach wydarzenie było kontynuowane – w 2016 r. dołączyli do nich maturzyści z „Konarskiego”, z którymi wspólnie wykonano poloneza także w 2017 r. W 2019 r. dołączyli do nich również absolwenci „Syrokomlówki”, „Kraszewskiego” i „Lelewela”.

Po raz pierwszy polonez na Placu Katedralnym został zatańczony w 2017 r. przez ówczesnych maturzystów Gimnazjum im. św. Jana Pawła II. Abiturienci z „JPII” powracali na to miejsce także w kolejnych latach, a w 2019 r. wykonali poloneza wspólnie z maturzystami z „Konarskiego”.

W 2020 r. na Placu Katedralnym po raz pierwszy do poloneza przystąpili abiturienci sześciu polskich szkół Wilna. W następnych latach tradycja ta była kontynuowana – w 2024 r. poloneza zatańczyli maturzyści siedmiu stołecznych polskich gimnazjów, w 2025 r. wzięli w nim udział abiturienci ośmiu polskich szkół Wilna, natomiast w tym roku do maturzystów ośmiu stołecznych szkół polskich dołączyły również pary z pięciu polskich gimnazjów rejonu wileńskiego.

Tegoroczny polonez był dwunastym wykonaniem tego tańca przez polskich maturzystów w przestrzeni publicznej Wilna oraz siódmym wspólnym polonezem zatańczonym przez nich na Placu Katedralnym.

Ogółem wystąpiło 198 par maturzystów z polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny oraz 9 par dyrektorów i choreografów | Fot. Marian Paluszkiewicz

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 28 (80) 18-24/07/2026