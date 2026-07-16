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Polonez 2026! Największe wydarzenie poza granicami Polski [GALERIA]

Na Placu Katedralnym w Wilnie po raz dwunasty odbył się wspólny polonez maturzystów polskich szkół na Litwie. To największe tego typu wydarzenie poza granicami Polski, które od lat gromadzi uczniów z Wilna i Wileńszczyzny.

Autor: KW
Polonez 2026 na Placu Katedralnym.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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W polonezie wzięli udział maturzyści z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie, Szkoły w Leszczyniakach, Gimnazjum w Grzegorzewie, Gimnazjum
im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Gimnazjum w Awiżeniach, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum w Kowalczukach oraz Gimnazjum w Zujunach.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

Piękne polskie wydarzenie utrwalił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

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