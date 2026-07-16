W polonezie wzięli udział maturzyści z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie, Szkoły w Leszczyniakach, Gimnazjum w Grzegorzewie, Gimnazjum

im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole, Gimnazjum w Awiżeniach, Gimnazjum w Mickunach, Gimnazjum w Kowalczukach oraz Gimnazjum w Zujunach.

Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński”.

Piękne polskie wydarzenie utrwalił nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.