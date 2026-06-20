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Letnia Szkoła Artystyczna w Solecznikach „W pracowni etruskiego artysty…”

Letnia Szkoła Artystyczna „W pracowni etruskiego artysty…” odbędzie się 13–24 lipca 2026 r. w Centrum Kultury w Solecznikach. Zajęcia poprowadzi malarka i pedagog Anna Szpadzińska-Koss z Gdańska.

Autor: KW
Afisz: „Letnia Szkoła Artystyczna w Solecznikach »W pracowni etruskiego artysty…«”.
Graf. organizatorzy

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Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wyjątkowych warsztatach artystycznych inspirowanych kulturą starożytnych Etrusków. Podczas dziesięciodniowych zajęć uczestnicy poznają sztukę, rzemiosło oraz codzienne życie jednego z najbardziej fascynujących ludów zamieszkujących niegdyś tereny dzisiejszych Włoch. Każdy dzień poświęcony będzie innemu zagadnieniu i zakończy się wykonaniem pracy plastycznej inspirowanej kulturą etruską. Zwieńczeniem projektu będzie wernisaż prezentujący efekty pracy uczestników.

Program:

1 dzień – Zwierzęta etruskie
2 dzień – Maski etruskie
3 dzień – Freski z życia Etrusków
4 dzień – Stroje etruskie
5 dzień – Lustro etruskie
6 dzień – Mozaika etruska
7 dzień – Twarze etruskie
8 dzień – Pismo etruskie
9 dzień – Przygotowanie do wernisażu
10 dzień – Wernisaż Letniej Szkoły Artystycznej

WSTĘP WOLNY!

Organizator zapewnia materiały plastyczne.

W Letniej Szkole Artystycznej mogą brać udział dzieci od 7 lat. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji: salcininkai.kultura@gmail.com, tel: +370 603 14487

Organizator:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Finansowanie:

Samorząd Rejonu Solecznickiego
Kancelaria Senatu RP

„Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku”

Impreza będzie filmowana i fotografowana.

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

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