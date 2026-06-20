Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w wyjątkowych warsztatach artystycznych inspirowanych kulturą starożytnych Etrusków. Podczas dziesięciodniowych zajęć uczestnicy poznają sztukę, rzemiosło oraz codzienne życie jednego z najbardziej fascynujących ludów zamieszkujących niegdyś tereny dzisiejszych Włoch. Każdy dzień poświęcony będzie innemu zagadnieniu i zakończy się wykonaniem pracy plastycznej inspirowanej kulturą etruską. Zwieńczeniem projektu będzie wernisaż prezentujący efekty pracy uczestników.
Program:
1 dzień – Zwierzęta etruskie
2 dzień – Maski etruskie
3 dzień – Freski z życia Etrusków
4 dzień – Stroje etruskie
5 dzień – Lustro etruskie
6 dzień – Mozaika etruska
7 dzień – Twarze etruskie
8 dzień – Pismo etruskie
9 dzień – Przygotowanie do wernisażu
10 dzień – Wernisaż Letniej Szkoły Artystycznej
WSTĘP WOLNY!
Organizator zapewnia materiały plastyczne.
W Letniej Szkole Artystycznej mogą brać udział dzieci od 7 lat. Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji: salcininkai.kultura@gmail.com, tel: +370 603 14487
Organizator:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Finansowanie:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Kancelaria Senatu RP
„Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku”
Impreza będzie filmowana i fotografowana.
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego