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Zielna w Podborzu

15 sierpnia zapraszamy na Święto Matki Boskiej Zielnej w Podborzu.

Autor: KW
Afisz Zielnej w Podborzu.
Graf. Organizatorzy

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Godz. 12:00  — Msza Święta odpustowa w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu;
Godz. 14:00 — koncert na stadionie Szkoły Podstawowej w Podborzu.

W programie:

Zespół Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie”
wokalistka Justyna Stankiewicz
rozrywki dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i spędzenia tego wyjątkowego dnia w radosnej atmosferze!

Organizatorzy:

Starostwo w Podborzu
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Sala Imprez w Podborzu
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu

Finansuje:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Impreza będzie filmowana i fotografowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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