Zielna w Podborzu

Godz. 12:00 — Msza Święta odpustowa w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu;
Godz. 14:00 — koncert na stadionie Szkoły Podstawowej w Podborzu.
W programie:
Zespół Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie”
wokalistka Justyna Stankiewicz
rozrywki dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania i spędzenia tego wyjątkowego dnia w radosnej atmosferze!
Organizatorzy:
Starostwo w Podborzu
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Sala Imprez w Podborzu
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podborzu
Finansuje:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Impreza będzie filmowana i fotografowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego