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Święto Matki Boskiej Zielnej w Turgielach

Uroczystości rozpoczną się 15 sierpnia o godz. 9:00 uroczystą Mszą Świętą Odpustową w kościele pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach. Będzie to wyjątkowa okazja do wspólnej modlitwy oraz kontynuowania pięknej tradycji błogosławieństwa ziół, kwiatów i plonów – symbolu wdzięczności za dary natury.

Autor: KW
Afisz Święta Matki Boskiej Zielnej w Turgielach.
Graf. organizatorzy

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Od godz. 11:00 świąteczna atmosfera przeniesie się na stadion przy Gimnazjum im. księdza P. K. Brzostowskiego, gdzie na uczestników czekać będą regionalne przysmaki, stoiska z rękodziełem twórców ludowych oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.

Na scenie wystąpią:

  • Zespół Folklorystyczny „Turgielanka”;
  • Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”;
  • Kapela „Sutaras”;
  • „Kapela Kawalerów Podwileńskich”;
  • Zespół „Stars Band”.

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Parafia pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach
Starostwo w Turgielach
Sala Imprez w Turgielach

Impreza finansowana przez: 

Samorząd Rejonu Solecznickiego
Kancelarię Senatu RP

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki „Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku”

Impreza będzie filmowana i fotografowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

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