Święto Matki Boskiej Zielnej w Turgielach

Od godz. 11:00 świąteczna atmosfera przeniesie się na stadion przy Gimnazjum im. księdza P. K. Brzostowskiego, gdzie na uczestników czekać będą regionalne przysmaki, stoiska z rękodziełem twórców ludowych oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.
Na scenie wystąpią:
- Zespół Folklorystyczny „Turgielanka”;
- Zespół Pieśni i Tańca „Solczanie”;
- Kapela „Sutaras”;
- „Kapela Kawalerów Podwileńskich”;
- Zespół „Stars Band”.
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Parafia pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach
Starostwo w Turgielach
Sala Imprez w Turgielach
Impreza finansowana przez:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Kancelarię Senatu RP
Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki „Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku”
Impreza będzie filmowana i fotografowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego