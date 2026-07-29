Święto Matki Boskiej Zielnej w Turgielach

Od godz. 11:00 świąteczna atmosfera przeniesie się na stadion przy Gimnazjum im. księdza P. K. Brzostowskiego, gdzie na uczestników czekać będą regionalne przysmaki, stoiska z rękodziełem twórców ludowych oraz wiele atrakcji dla całych rodzin.

Na scenie wystąpią:

Zespół Folklorystyczny „ Turgielanka” ;

; Zespół Pieśni i Tańca „ Solczanie” ;

; Kapela „ Sutaras” ;

; „Kapela Kawalerów Podwileńskich” ;

; Zespół „Stars Band”.

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Parafia pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Turgielach

Starostwo w Turgielach

Sala Imprez w Turgielach

Impreza finansowana przez:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Kancelarię Senatu RP

Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki „Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku”

Impreza będzie filmowana i fotografowana

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego