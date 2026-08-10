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Święto Starostwa Gierwiszki

29 sierpnia 2026 r. serdecznie zapraszamy wszystkich na Święto Starostwa Gierwiszki.

Autor: KW
Afisz Święta Starostwa Gierwiszki.
Graf. organizatorzy

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Od godziny 16:00 spotykamy się w parku w Gierwiszkach, gdzie czeka na Państwa bogaty program artystyczny, dobra muzyka, warsztaty edukacyjne oraz zabawy i rozrywki dla dzieci.

Na scenie wystąpią:

  • Zespół Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie”
  • Zespół „Wiza”
  • Zespół „Spike” (Polska)
  • Muzykańci „Stars Band”

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Gierwiszkach

Sponsor:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Impreza będzie filmowana i fotografowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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