Święto Starostwa Gierwiszki

Od godziny 16:00 spotykamy się w parku w Gierwiszkach, gdzie czeka na Państwa bogaty program artystyczny, dobra muzyka, warsztaty edukacyjne oraz zabawy i rozrywki dla dzieci.
Na scenie wystąpią:
- Zespół Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie”
- Zespół „Wiza”
- Zespół „Spike” (Polska)
- Muzykańci „Stars Band”
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Gierwiszkach
Sponsor:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Impreza będzie filmowana i fotografowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego