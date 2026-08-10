Lato w Dziewieniszkach

Od godziny 15:00 spotykamy się nad stawem w Dziewieniszkach, gdzie czeka na Państwa bogaty program artystyczny, kiermasz, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała letnia atmosfera.
Na scenie wystąpią:
- Zespół wokalny „Magija”
- Zbigniew Sinkiewicz
- Irena Starošaitė
- Muzykant Jurij Klemiato
Organizatorzy:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Dziewieniszkach
Centrum Wspólnoty w Dziewieniszkach
Sponsor:
Samorząd Rejonu Solecznickiego
Impreza będzie fotografowana i filmowana
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego