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Lato w Dziewieniszkach

22 sierpnia 2026 r. serdecznie zapraszamy wszystkich na tradycyjne święto „Lato w Dziewieniszkach”.

Autor: KW
Afisz święta „Lato w Dziewieniszkach”.
Graf. organizatorzy

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Od godziny 15:00 spotykamy się nad stawem w Dziewieniszkach, gdzie czeka na Państwa bogaty program artystyczny, kiermasz, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała letnia atmosfera.

Na scenie wystąpią:

  • Zespół wokalny „Magija”
  • Zbigniew Sinkiewicz
  • Irena Starošaitė
  • Muzykant Jurij Klemiato

Organizatorzy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego
Starostwo w Dziewieniszkach
Centrum Wspólnoty w Dziewieniszkach

Sponsor:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Impreza będzie fotografowana i filmowana

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Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Afisze

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