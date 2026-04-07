W Sejmie nagrodzono laureatów konkursu „Mes esame NATO”

Ósma edycja konkursu cieszyła się bezprecedensowo dużą popularnością – prace nadesłało ponad 400 uczniów, czyli półtora razy więcej niż w poprzednim roku, kiedy otrzymano około 270 wypracowań. Prace można było pisać w języku litewskim, polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim. Organizatorzy podjęli starania, by w przyszłości dołączył kolejny język do wyboru — hiszpański.

Po wykonaniu hymnów Republiki Litewskiej oraz NATO przez zespół reprezentacyjny — Big Band Ochotniczych Sił Ochrony Kraju (lit. „Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgos”, KASP), rozpoczęła się ceremonia wręczania nagród, na której jako pierwsi powitali zebranych marszałek Sejmu RL Juozas Olekas oraz wiceminister ochrony kraju Karolis Aleksa. Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie reprezentował Andrzej Dudziński, Radca Minister — Kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego, a także pułkownik Sławomir Świątek Attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy.

„Wzrost liczby uczestników pokazuje, że młodzież interesuje się aktualnymi sprawami udziału Litwy w NATO, aktywnie śledzi wiadomości i ma konstruktywne propozycje dotyczące sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, stojącymi przed Sojuszem. Nie mam prawie żadnych wątpliwości, że część z nich w przyszłości dołączy do systemu obrony narodowej i przyczyni się do budowania bezpieczniejszej Litwy” – powiedział do zebranych wiceminister ochrony kraju Karolis Aleksa.

Podkreślono, że zebrano się w sali parlamentu, w której podpisany został Akt Przywrócenia Państwa Litewskiego 11 marca 1990 roku, z zaznaczeniem, że wśród sygnatariuszy byli również Polacy — Czesław Okińczyć, Medard Czobot, Romuald Rudzys i Zbigniew Balcewicz, który był wówczas redaktorem naczelnym „Kuriera Wileńskiego”.

Uroczystość odbyła się w historycznej sali Sejmu | Fot. Martynas Ambrazas, Kancelaria Sejmu Litwy

Tak jak co roku, uczniowie mogli wybrać język, w jakim pisali prace — mógł to być zarówno język państwowy, jak też polski, angielski, francuski czy niemiecki. Otrzymano 164 prace w języku litewskim, 137 – w języku angielskim, 79 – w języku francuskim, 22 – w języku polskim, 9 – w języku niemieckim. Otrzymano również 11 prac z różnych krajów zagranicznych – do udziału w konkursie zaproszono również przedstawicieli litewskiej diaspory.

„Cieszymy się z aktywności litewskiej diaspory – nie tylko poprzez udział w inicjowanych przez departament działaniach dotyczących przygotowań do Dnia X, ale także poprzez dzielenie się naszymi informacjami i zachęcanie młodych ludzi do refleksji nad znaczeniem Sojuszu w dzisiejszym świecie pełnym wyzwań. Prace nadesłane z Chicago, Hagi czy Brukseli pokazują, że młodzież litewska chce utrzymywać kontakt z ojczyzną, niezależnie od tego, gdzie się znajduje” – mówił Virginijus Vitalijus Vilkelis, dyrektor koordynującego konkurs Departamentu Mobilizacji i Oporu Obywatelskiego przy Ministerstwie Ochrony Kraju (lit. Mobilizacijos ir Piliteinio Pasipriešinimo departamentas, MPPD).

Uczniowie mogli wybrać jeden z trzech tematów — jest to mniej, niż w latach wcześniejszych. Pierwszy – „NATO i zagrożenia hybrydowe” – zachęcał do zastanowienia się, jak Sojusz mógłby na nie reagować i jaką rolę młodzi ludzie mogą odegrać w walce z zagrożeniami hybrydowymi. Wybierając drugi temat – „Reprezentacja Litwy na szczycie młodzieżowym NATO” – uczniowie mogli wyrazić swoją opinię na temat tego, jakie unikalne problemy lub priorytety swojej społeczności poruszyliby i jak zaproponowaliby Sojuszowi ich rozwiązanie. Trzeci temat – „List do przyszłości” – zachęcał do opisania, jakiego świata oczekuje się za dziesięć lat, oraz do wyjaśnienia, jaką rolę Sojusz mógłby odegrać w tworzeniu takiej przyszłości.

Wspomniano także niemiecką brygadę na Litwie | Fot. Martynas Ambrazas, Kancelaria Sejmu Litwy

Ten konkurs, który stał się już tradycją, zorganizowało MPPD przy KAM wraz z partnerami projektu – ambasadami USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i Polski, a także z British Council i Instytutem Francuskim na Litwie. Partnerami informacyjnymi wydarzenia były portal informacyjny 15min.lt oraz dziennik „Kurier Wileński”, który jest jednym z początkodawców i pomysłodawców konkursu, o czym przypomniano podczas inauguracji — że pomysł konkursu zrodził się podczas rozmowy przy kawie redaktora oraz kpt. Mindaugasa Jonasa Laučiusa z Departamentu Komunikacji Strategicznej.

Prace oceniają przedstawiciele MPPD przy KAM wraz z partnerami konkursu. Komisja oceniająca wybrała po trzy najlepsze prace w każdej grupie językowej, a nagrody specjalne w każdej kategorii językowej ufundowała jednostka ds. integracji sił NATO na Litwie.

W kategorii wypracowań w języku polskim, laureatami zostali: Damian Niewierowicz (Gimnazjum Św. Jana Pawła II w Wilnie), Milana Jurewicz (Wileńska Szkoła Lazdynai), Nelija Vinogradova (Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wilnie) oraz Milia Bożerocka (Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach).

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 13 (37) 04- 10/04/2026