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Przedsiębiorcy z rejonu wileńskiego zaproszeni na spotkanie z merem

Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza przedstawicieli lokalnego biznesu — zarówno kierowników dużych przedsiębiorstw, jak i drobnych przedsiębiorców — na spotkanie z merem Robertem Duchniewiczem. Odbędzie się ono 9 czerwca (wtorek) o godz. 10:00 w dużej sali urzędu (ul. Rinktinės 50, Wilno).

Autor: Inf. ASRW
Robert Duchniewicz.
Fot. vrsa.lt

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Spotkanie zaplanowano w ramach czwartego posiedzenia Rady Rozwoju Biznesu. Jest to unikalny, wciąż nowatorski na Litwie format trójstronny, łączący biznes, samorząd oraz lokalną społeczność, co pozwala na podejmowanie w rejonie decyzji w sposób przejrzysty i korzystny dla wszystkich stron.

„Najlepsze decyzje rodzą się wtedy, gdy rozmawiamy bezpośrednio i otwarcie. Rada Rozwoju Biznesu Samorządu Rejonu Wileńskiego jest miejscem, w którym przedsiębiorcy i samorząd komunikują się jako równorzędni partnerzy. Gorąco zachęcam do przybycia, podzielenia się pomysłami oraz wskazania, jakich rozwiązań lub wsparcia brakuje dziś Państwa firmom oraz rozwojowi samorządu. Przedstawimy nasze plany, możliwości i wspólnie poszukamy rozwiązań, które pomogą Państwu sprawniej działać i odważniej inwestować w rejonie wileńskim” — zaprasza mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Przebieg spotkania:

Zmiany w Radzie Rozwoju Biznesu: wybory nowego przewodniczącego zgodnie z regulaminem i zasadą rotacji (do tej pory Radzie przewodniczył wiceprezes LPK Alvydas Stulpinas) oraz podsumowanie prac grup eksperckich.
Przegląd aktualności samorządowych: mer rejonu wileńskiego przedstawi najważniejsze aktualności rejonu oraz przyszłe projekty. Korzyści partnerstwa: prezes Wileńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Rzemieślniczej Gintautas Bartkus omówi znaczenie współpracy biznesu z samorządem.
Nowe organizacje i kontakty: p.o. kierownika Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Natalja Davainienė podzieli się pierwszymi krokami w budowaniu relacji z lokalnymi przedsiębiorcami, a prezes Stowarzyszenia Przemysłu Regionu Wileńskiego Giedrius Nomeika przedstawi możliwości nowo powstałej organizacji.
Otwarta dyskusja: czas na pytania, sugestie oraz wymianę doświadczeń.

W celu zapewnienia sprawnej organizacji wydarzenia wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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