Kościół św. Anny w Duksztach obchodził jubileusz 170-lecia

Podczas Mszy Świętej, którą sprawował biskup Arūnas Poniškaitis, modlono się o pokój, siłę duchową, wspólnotę, dobroczyńców kościoła oraz jasną przyszłość. Po nabożeństwie parafianie z Dukszt złożyli serdeczne życzenia Jego Ekscelencji oraz proboszczowi Kęstutisowi Masevičiusowi z okazji pięknego jubileuszu.

W imieniu mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza zebranych pozdrowił dyrektor administracji Vytautas Vansavičius, który podkreślił wieloletnie znaczenie świątyni dla lokalnej społeczności.

„Kościół w Duksztach od dawna jest sercem lokalnego życia duchowego, kulturalnego i społecznego. Dla samorządu to zaszczyt, że może wspierać tę świątynię i dbać o to, by była miejscem gościnnym, bezpiecznym i otwartym dla każdego. Niech św. Anna — patronka rodziny i ogniska domowego — ma w opiece Państwa społeczność, wszystkie rodziny i młode pokolenie” — powiedział V. Vansavičius.

Do życzeń dołączyła wicemera rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, dziękując społeczności: „Świątynia w Duksztach zawsze wita wyjątkowym spokojem i duchem. Dziękuję całej społeczności, której praca, modlitwy i pielęgnowane wartości tworzą to ciepło — trwałe źródło nadziei i wsparcia dla każdego pokolenia.”

Uroczysta procesja wokół kościoła św. Anny w Duksztach | Fot. vrsa.lt

Później odbył się koncert jubileuszowy, który swoimi występami uświetniły zespoły artystyczne: „Kapela Świętojańska”, solista Dariusz Niedźwiedzki, zespoły „Bujwidzianka” i „Ojranka”, zespół dziecięcy „Arka”, grupa „Bez Słów” oraz zespół taneczny „Fasolinki”. Podczas uroczystości uhonorowano i nagrodzono również najbardziej aktywnych członków społeczności kościelnej.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego