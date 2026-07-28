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Kościół św. Anny w Duksztach obchodził jubileusz 170-lecia

W niedzielę, 26 lipca, w kościele pw. św. Anny w Duksztach brzmiały nie tylko tradycyjne pieśni odpustowe, ale także wyjątkowe życzenia — świątynia obchodziła chlubny jubileusz 170-lecia. Święto zgromadziło liczną społeczność oraz gości.

Autor: Inf. ASRW
Życzenia i występy na scenie podczas jubileuszu 170-lecia świątyni w Duksztach.
Życzenia i występy na scenie podczas jubileuszu 170-lecia świątyni | Fot. vrsa.lt

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Podczas Mszy Świętej, którą sprawował biskup Arūnas Poniškaitis, modlono się o pokój, siłę duchową, wspólnotę, dobroczyńców kościoła oraz jasną przyszłość. Po nabożeństwie parafianie z Dukszt złożyli serdeczne życzenia Jego Ekscelencji oraz proboszczowi Kęstutisowi Masevičiusowi z okazji pięknego jubileuszu.

W imieniu mera Samorządu Rejonu Wileńskiego Roberta Duchniewicza zebranych pozdrowił dyrektor administracji Vytautas Vansavičius, który podkreślił wieloletnie znaczenie świątyni dla lokalnej społeczności.

„Kościół w Duksztach od dawna jest sercem lokalnego życia duchowego, kulturalnego i społecznego. Dla samorządu to zaszczyt, że może wspierać tę świątynię i dbać o to, by była miejscem gościnnym, bezpiecznym i otwartym dla każdego. Niech św. Anna — patronka rodziny i ogniska domowego — ma w opiece Państwa społeczność, wszystkie rodziny i młode pokolenie” — powiedział V. Vansavičius.

Do życzeń dołączyła wicemera rejonu wileńskiego Edyta Tamošiūnaitė, dziękując społeczności: „Świątynia w Duksztach zawsze wita wyjątkowym spokojem i duchem. Dziękuję całej społeczności, której praca, modlitwy i pielęgnowane wartości tworzą to ciepło — trwałe źródło nadziei i wsparcia dla każdego pokolenia.”

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Uroczysta procesja wokół kościoła św. Anny w Duksztach | Fot. vrsa.lt

Później odbył się koncert jubileuszowy, który swoimi występami uświetniły zespoły artystyczne: „Kapela Świętojańska”, solista Dariusz Niedźwiedzki, zespoły „Bujwidzianka” i „Ojranka”, zespół dziecięcy „Arka”, grupa „Bez Słów” oraz zespół taneczny „Fasolinki”. Podczas uroczystości uhonorowano i nagrodzono również najbardziej aktywnych członków społeczności kościelnej.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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