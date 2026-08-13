„Bezpłatny odbiór odpadów w systemie objazdowym pozwala zapobiegać pozostawianiu odpadów wielkogabarytowych w nieodpowiednich miejscach, a także zapewnia ich właściwe zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Już od ponad 10 lat Samorząd Rejonu Wileńskiego umożliwia mieszkańcom wygodne pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych – nie muszą oni sami zastanawiać się, jak i gdzie je wywieźć. Po dokonaniu rejestracji odpady są bezpłatnie odbierane bezpośrednio od mieszkańca” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Jak się zarejestrować?

Aby skorzystać z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych lub niebezpiecznych, należy do 28 sierpnia 2026 r. zgłosić się do swojego przedsiębiorstwa komunalnego i podać:

dane kontaktowe i dokładny adres odbioru odpadów,

rodzaj oraz przybliżoną ilość odpadów.

Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.

Na podstawie listy zgłoszeń zostaną ułożone trasy i harmonogramy, które zostaną opublikowane na początku września. O dokładnym terminie przyjazdu pracownicy poinformują mieszkańców telefonicznie.

Mieszkańców rejonu wileńskiego obsługują:

Spółka „Nemenčinės komunalininkas” – mieszkańcy gmin: Awiżenie, Bezdany, Bujwidze, Dukszty, Mejszagoła, Niemenczyn, miasto Niemenczyn, Podbrzezie, Rzesza, Suderwa, Sużany i Zujuny. Kontakt: e-mail atliekos@nemenkom.lt, tel. +370 685 25 300.

Spółka „Nemėžio komunalininkas” – mieszkańcy gmin: Czarny Bór, Kowalczuki, Ławaryszki, Mariampol, Miedniki, Mickuny, Niemież, Pagiry, Rudomino, Rukojnie i Szaterniki. Kontakt: e-mail kokybe@nkom.lt, tel. +370 610 69 140.

Wspólnoty ogrodnicze

Mieszkańcy wspólnot ogrodniczych (lit. sodų bendrija) w sprawie rejestracji powinni skontaktować się z prezesem swojej wspólnoty ogrodniczej, który wskaże miejsce dostarczenia odpadów. Ze względu na brak możliwości dojazdu do każdej działki, firmy odbierające odpady wyznaczają jedno bezpieczne i dostępne miejsce zbiórki na terenie wspólnoty.

Jakie odpady będą odbierane?

W ramach objazdowego odbioru będą przyjmowane: stare meble i inne wielkogabarytowe przedmioty gospodarstwa domowego – stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.; domowa armatura sanitarna; baterie; pozostałości lakierów, farb i rozpuszczalników; produkty chemii gospodarczej; akumulatory.

Nie będą odbierane: odpady budowlane i rozbiórkowe, a także zużyty sprzęt gospodarstwa domowego i elektronika, wózki dziecięce, rowery, meble ogrodowe, zjeżdżalnie, baseny, kosiarki, podkaszarki, pluszowe i plastikowe zabawki, wyroby z metalu lub szkła itp. Odpady te można bezpłatnie oddać w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych (szczegóły i godziny otwarcia są dostępne na stronie Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt).

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego