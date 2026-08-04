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W Mościszkach otwarto nową przestrzeń publiczną — jedna z pierwszych udanych inicjatyw Budżetu Partycypacyjnego w rejonie wileńskim

Przestrzeń publiczna w Mościszkach, znajdująca się przy ul. Sodų 9B, wita mieszkańców w odnowionej formie — powstała tu nowoczesna strefa zabaw dla dzieci, przeznaczona również do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego. Jest to wynik projektu dużej wartości „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mościszki oraz jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców i lokalnej społeczności”, zrealizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego na 2024 rok.

Autor: Inf. ASRW
Mer Robert Duchniewicz (po prawej) oraz starosta Marek Piłat.
Mer Robert Duchniewicz (po prawej) oraz starosta Marek Piłat na nowo oddanym obiekcie rekreacyjnym | Fot. vrsa.lt

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„Dziś w Mościszkach otworzyliśmy nie tylko nową przestrzeń publiczną — otworzyliśmy miejsce, które powstało z pomysłu samych mieszkańców i ich chęci tworzenia lepszego otoczenia. Właśnie na tym polega Budżet Partycypacyjny — propozycje mieszkańców zamieniają się w konkretne działania, a głos społeczności staje się zmianami, które można zobaczyć i które każdego dnia służą ludziom. Cieszę się, że ta inicjatywa, zapoczątkowana w czasie naszej kadencji, przynosi efekty i dziś możemy obserwować jej konkretne rezultaty. Ten projekt nie byłby taki, jaki jest obecnie, bez aktywnej społeczności Mościszek oraz znaczącego wkładu Gminy Ławaryszki. Wierzę, że ta przestrzeń stanie się miejscem, w którym będą dorastać dzieci, spotykać się rodziny, odbywać się wydarzenia społecznościowe i powstawać nowe tradycje” — powiedział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Na terenie o powierzchni blisko 0,27 ha powstała wielofunkcyjna przestrzeń publiczna, której głównym elementem jest nowoczesna strefa zabaw dla dzieci. Strefa wzbogaciła się o kompleks zabawowy, huśtawki oraz edukacyjne i muzyczne urządzenia do zabawy. Jednak przestrzeń została przygotowana nie tylko z myślą o najmłodszych mieszkańcach — znajdują się tu również urządzenia sportowe na świeżym powietrzu, stół do tenisa stołowego i piłkarzyki, altana, strefy wypoczynku, ławki oraz inna infrastruktura, z której będzie mogła korzystać cała społeczność.

Odnowiony teren stanie się miejscem spotkań mieszkańców, świąt, wydarzeń, zajęć edukacyjnych oraz innych inicjatyw społecznych. To bezpieczna i przyjazna przestrzeń, w której czas będą mogli spędzać dzieci, młodzież, rodziny oraz osoby starsze.

Nowa przestrzeń w Mościszkach.
Nowa przestrzeń w Mościszkach tętni życiem od pierwszego dnia | Fot. vrsa.lt

Na realizację projektu ze środków Budżetu Partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego przeznaczono około 52 tys. euro. Aby jeszcze lepiej dostosować przestrzeń publiczną do potrzeb mieszkańców, do realizacji projektu znacząco przyczyniła się również Gmina Ławaryszki, która dodatkowo zainwestowała około 45 tys. euro. Dzięki tym środkom wykonano ogrodzenie, oświetlenie i system monitoringu, uzupełniono plac zabaw o nowe urządzenia, wykonano bezpieczną nawierzchnię, ustawiono ławki, kosze na śmieci oraz uporządkowano cały teren.

Świąteczną atmosferę wydarzenia stworzyły młode talenty z Mościszek — zabrzmiały piosenki, wiersze i odbyły się występy taneczne. Symbolicznym momentem uroczystości było otwarcie nowej przestrzeni, podczas którego goście wspólnie przecięli wstęgę. od dziś przestrzeń ta będzie miejscem spotkań różnych pokoleń, tworzenia wspólnych tradycji oraz wzmacniania więzi mieszkańców Mościszek.

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Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

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