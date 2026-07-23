„Cieszy nas, że wsparcie samorządu staje się coraz bardziej istotne dla rodzin w naszym rejonie. W ubiegłym roku rozdaliśmy 873 wyprawki dla noworodków, a 558 osobom przyznano dodatkowe jednorazowe świadczenie po urodzeniu dziecka. Tegoroczne wyniki również są bardzo dobre — rozdano już 323 wyprawki. Rosnąca z każdym rokiem liczba wnioskujących rodzin pokazuje, że ta pomoc jest potrzebna i przynosi realne korzyści” — mówi mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Wyprawka dla noworodka przysługuje rodzinom, które:

• zarejestrowały narodziny dziecka w Wydziale Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50 w Wilnie) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin;

• co najmniej jedno z rodziców noworodka zadeklarowało swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub jest wpisane do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania w tym samorządzie.

Wyprawka dla noworodka to starannie skompletowany zestaw najpotrzebniejszych artykułów, który ma ułatwić rodzicom opiekę nad dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. Wyprawka nie podlega zwrotowi ani zamianie na środki pieniężne.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka

Samorząd przyznaje również dodatkowe jednorazowe świadczenie rodzinom, w których:

• co najmniej jedno z rodziców, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed narodzinami dziecka, posiadało zadeklarowane miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim lub było wpisane do ewidencji osób nieposiadających miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego oraz faktycznie zamieszkuje na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Ważne. Świadczenie przysługuje wyłącznie na dzieci urodzone od 1 stycznia 2025 r. (włącznie). Jednorazowe świadczenie jest wypłacane na każde urodzone dziecko.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego