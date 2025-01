„Samorząd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wielostronne wsparcie rodzinom rejonu wileńskiego, które na nowym etapie życia mogą napotkać wiele trudności, w tym finansowych. Dlatego od początku 2025 roku rozpoczynamy udzielanie rodzinom z noworodkiem podwójnego wsparcia: rzeczowego i finansowego. Nie wykluczamy, że w przyszłości jednorazowa wypłata na dziecko może wzrosnąć. Będziemy nadal pracować, aby zaopiekować się każdą rodziną w rejonie wileńskim i stworzyć korzystniejsze środowisko dla mieszkańców naszego rejonu” – mówi Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

Samorząd przypomina, że decyzją Rady od 1 stycznia 2025 r. zwiększa się wyprawka dziecka w rejonie wileńskim i jej wartość z 50 do 150 euro. Wchodzi również w życie nowa procedura jednorazowej wypłaty: Samorząd wypłaci rodzicom z rejonu wileńskiego, którzy mają nowonarodzone dziecko, jednorazową kwotę w wysokości 165 euro.

Wsparcie będzie przysługiwać rodzinom, w których przynajmniej jeden z rodziców zadeklarował miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Wniosek dla Samorządu o przyznanie wypłaty musi złożyć jedno z rodziców w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Pod koniec grudnia wyprawki dzieci już dotarły do Urzędu Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego. Odnowiony zestaw zawiera wysokiej jakości i praktyczne artykuły dla dziecka, szczególnie przydatne w pierwszym roku jego życia: termometr bezdotykowy, komplet pościeli, kocyk, ręcznik z kapturem, zestaw do pielęgnacji dziecka, miękkie kulki sensoryczne, gryzak, antypoślizgową matę do kąpieli, termometr do wody, miskę z pokrywką i łyżeczką, grzechotkę, uchwyt na smoczek z drewnianym zapięciem, zestaw bawełnianych pieluch.

Wyprawka przysługuje dziecku urodzonemu na Litwie, którego przynajmniej jedno z rodziców zadeklarowało miejsce zamieszkania na terenie rejonu wileńskiego lub jest wpisane do rejestru osób nieposiadających miejsca zamieszkania w Samorządzie Rejonu Wileńskiego i zarejestrowało urodzenie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego Rejonu Wileńskiego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. W przypadku choroby rodziców lub czasowej nieobecności termin na wydanie wyprawki może zostać przedłużony do 6 miesięcy. Należy zaznaczyć, że wyprawka dziecka nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się jednym z siedmiu samorządów na Litwie, które stosują praktykę podwójnych zachęt – wyprawki dziecka i wsparcia finansowego.

Czytaj więcej: Samorząd Rejonu Wileńskiego zwiększa wsparcie dla rodzin, które doczekały się noworodka

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego