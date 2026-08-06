Rejon wileński zaprasza na tradycyjne Dożynki

Program wydarzenia, które odbędzie się już po raz 31., zostanie ogłoszony wkrótce. Na uczestników czeka dzień pełen atrakcji, tradycji, regionalnych smaków, muzyki i dobrej atmosfery.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są sprzedawcy i twórcy oferujący: rękodzieło i sztukę ludową, produkty rolne i lokalne przysmaki, wyroby nawiązujące do tradycji Dożynek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu odwiedzających. Aby zachować wyjątkowy charakter wydarzenia, podczas święta nie przewiduje się sprzedaży zabawek masowej produkcji ani towarów niezwiązanych z tematyką dożynkową.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w charakterze wystawcy można uzyskać w gminie Pogiry: tel. +370 6 834 4099, e-mail viktorija.pogolska@vrsa.lt

Rejestracja handlowców trwa do 31 sierpnia. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego