Strona głównaSamorządy

Rejon wileński zaprasza na tradycyjne Dożynki

12 września (sobota) Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkich na Dożynki Rejonu Wileńskiego do zabytkowego zespołu dworskiego w Białej Wace (gmina Pogiry).

Autor: Inf. ASRW
Afisz: „Rejon wileński zaprasza na tradycyjne Dożynki”.
Graf. organizatorzy

Czytaj również...

Program wydarzenia, które odbędzie się już po raz 31., zostanie ogłoszony wkrótce. Na uczestników czeka dzień pełen atrakcji, tradycji, regionalnych smaków, muzyki i dobrej atmosfery.

Do udziału w wydarzeniu zapraszani są sprzedawcy i twórcy oferujący: rękodzieło i sztukę ludową, produkty rolne i lokalne przysmaki, wyroby nawiązujące do tradycji Dożynek. Będzie to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu odwiedzających. Aby zachować wyjątkowy charakter wydarzenia, podczas święta nie przewiduje się sprzedaży zabawek masowej produkcji ani towarów niezwiązanych z tematyką dożynkową.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w charakterze wystawcy można uzyskać w gminie Pogiry: tel. +370 6 834 4099, e-mail viktorija.pogolska@vrsa.lt

Rejestracja handlowców trwa do 31 sierpnia. Liczba miejsc handlowych jest ograniczona.

Czytaj także: Święto plonów rejonu wileńskiego – mieszkańcy wdzięczni i dumni z tradycji

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Afisze

Więcej od autora

Samorządy

W Mościszkach otwarto nową przestrzeń publiczną — jedna z pierwszych udanych inicjatyw Budżetu Partycypacyjnego w rejonie wileńskim

Przestrzeń publiczna w Mościszkach, znajdująca się przy ul. Sodų 9B, wita mieszkańców w odnowionej formie — powstała tu nowoczesna strefa zabaw dla dzieci, przeznaczona również do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego. Jest to wynik projektu dużej wartości „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Mościszki oraz jej dostosowanie do potrzeb mieszkańców i lokalnej społeczności”, zrealizowanego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Samorządu Rejonu Wileńskiego na 2024 rok.
Samorządy

Od 1 października 2026 r. rachunki za usługi komunalne w rejonie wileńskim przechodzą na formę elektroniczną

W celu zapewnienia wygodniejszego, szybszego i bardziej przyjaznego dla środowiska dostępu do informacji, rachunki oraz dane o kwotach do zapłaty będą przekazywane drogą elektroniczną.Mieszkańcy będą mogli wybrać najdogodniejszy dla...
Samorządy

Kościół św. Anny w Duksztach obchodził jubileusz 170-lecia

W niedzielę, 26 lipca, w kościele pw. św. Anny w Duksztach brzmiały nie tylko tradycyjne pieśni odpustowe, ale także wyjątkowe życzenia — świątynia obchodziła chlubny jubileusz 170-lecia. Święto zgromadziło liczną społeczność oraz gości.

RedKomy