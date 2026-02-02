Gala plebiscytu „Polak Roku 2025” w DKP w Wilnie [GALERIA]

W niedzielny wieczór sala Domu Kultury Polskiej w Wilnie aż buzowała. Nagrodzono zwyciężczynię Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025”, zdobywczynię tytułu Renatę Brasel, uhonorowano także Finalistów.
W części artystycznej chór „Wilii” pod kierownictwem asystentki chórmistrzyni Patrycji Kościukiewicz zaśpiewał słuchaczom, jak i samej zwyciężczyni, dziękując za wieloletni wkład w rozwój zespołu.
Po chórze publiczność zagrzała charyzmatyczna „Kapela Kawalerów Podwileńskich”. Kapela, o którą po występie wszyscy pytali, którą nie mogli się nadziwić, której nazwa nie schodziła z ust słuchaczy, jest też bohaterem tegorocznego kalendarza „Kuriera Wileńskiego”.
O wydarzeniu szczegółowy reportaż ukaże się w najbliższym wydaniu „Kuriera Wileńskiego”.
Galę plebiscytu udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.