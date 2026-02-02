Więcej
    Gala plebiscytu „Polak Roku 2025” w DKP w Wilnie [GALERIA]

    W dniu 1 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się gala Plebiscytu Czytelników „Kuriera Wileńskiego” — „Polak Roku 2025”. Zwyciężczyni Renacie Brasel wręczono specjalny puchar, nagrodzono finalistów. W części artystycznej nie zabrakło zaskoczeń. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!

    Autor: KW
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    W niedzielny wieczór sala Domu Kultury Polskiej w Wilnie aż buzowała. Nagrodzono zwyciężczynię Plebiscytu Czytelników „Polak Roku 2025”, zdobywczynię tytułu Renatę Brasel, uhonorowano także Finalistów.

    W części artystycznej chór „Wilii” pod kierownictwem asystentki chórmistrzyni Patrycji Kościukiewicz zaśpiewał słuchaczom, jak i samej zwyciężczyni, dziękując za wieloletni wkład w rozwój zespołu.

    Po chórze publiczność zagrzała charyzmatyczna „Kapela Kawalerów Podwileńskich”. Kapela, o którą po występie wszyscy pytali, którą nie mogli się nadziwić, której nazwa nie schodziła z ust słuchaczy, jest też bohaterem tegorocznego kalendarza „Kuriera Wileńskiego”.

    O wydarzeniu szczegółowy reportaż ukaże się w najbliższym wydaniu „Kuriera Wileńskiego”.

    Galę plebiscytu udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

