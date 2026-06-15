23 czerwca 2026 r. Trasy i orientacyjne godziny odjazdu:
Trasa: Awiżenie – Bukiszki – Zujuny – Rudomino
18:30 – Awiżenie (ul. Sudervės 9)
18:45 – Bukiszki (ul. Mokyklos 1)
19:00 – Zujuny (ul. Buivydiškių 3)
Rejestracja: https://forms.gle/Ew4zbLye9BTW4cH4A
Trasa: Kowalczuki – Szumsk – Sawiczuny – Rukojnie – Rudomino
18:00 – Kowalczuki (ul. Sodų 26)
18:15 – Szumsk (ul. Sodo 2)
18:40 – Sawiczuny (ul. Gėlių 1)
19:00 – Rukojnie (ul. Wileńska 12)
Rejestracja: https://forms.gle/pu4xcmVWkpZBipik7
Liczba miejsc jest ograniczona.
Rejestracja jest wymagana wyłącznie na przejazd na wydarzenie.
Na powrót po wydarzeniu nie obowiązuje rejestracja – autobusy odjadą z miejsca imprezy, a pasażerowie będą przyjmowani według kolejności zgłoszenia.
Zapraszamy do wspólnego świętowania Nocy Świętojańskiej w Rudominie!
Centrum Kultury w Rudominie