Noc Świętojańska 2026 w Rudominie

Na uczestników czeka fascynujący program koncertowy, „Skrabalman Show”, występy tancerzy, gry, konkursy, ognisko świętojańskie, dyskoteka oraz wiele innych atrakcji.
Podczas święta wystąpią:
- NATALIJA BUNKĖ
- ZESPÓŁ „CLASSIC” Z POLSKI
- TANCERZE Z PROGRAMU „ŠOK SU ŽVAIGŽDE“ („Taniec z gwiazdą”)
- „SKRABALMAN SHOW”
- „JAMRAM” AKADEMIA TANECZNA
- DJ BE HAPPY
Zapraszamy do wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku i poczucia magii Nocy Świętojańskiej.
Wstęp wolny.
Więcej informacji: https://fb.me/e/4nMgAi9PO
Centrum Kultury w Rudominie