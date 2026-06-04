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Noc Świętojańska 2026 w Rudominie

23 czerwca o godz. 20:00 Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na tradycyjną imprezę — Noc Świętojańską w Rudominie, która odbędzie się w parku (ul. Wileńska 2, Rudomino).

Autor: KW
Afisz: „Noc Świętojańska w Rudominie 2026”.
Graf. organizatorzy

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Na uczestników czeka fascynujący program koncertowy, „Skrabalman Show”, występy tancerzy, gry, konkursy, ognisko świętojańskie, dyskoteka oraz wiele innych atrakcji.

Podczas święta wystąpią:

  • NATALIJA BUNKĖ
  • ZESPÓŁ „CLASSIC” Z POLSKI
  • TANCERZE Z PROGRAMU „ŠOK SU ŽVAIGŽDE“ („Taniec z gwiazdą”)
  • „SKRABALMAN SHOW”
  • „JAMRAM” AKADEMIA TANECZNA
  • DJ BE HAPPY

Zapraszamy do wspólnego świętowania najkrótszej nocy w roku i poczucia magii Nocy Świętojańskiej.

Wstęp wolny.

Więcej informacji: https://fb.me/e/4nMgAi9PO

Czytaj także: Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na tradycyjną imprezę — Noc Świętojańską w Rudominie!

Centrum Kultury w Rudominie

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