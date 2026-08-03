Jego mury opowiadają historię zakonu, który przez kilka stuleci współtworzył religijne, intelektualne i kulturalne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po świątyni oprowadzają nas karmelici – o. Mariusz Placek OCarm i br. Patrick Mullins OCarm.

Wotum za zwycięstwo

Historia Kościoła i Klasztoru św. Jerzego sięga początku XVI w. Klasztor został ufundowany w 1506 r. jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Tatarami pod Kleckiem. Było to wydarzenie, które odbiło się szerokim echem w ówczesnej Europie Środkowo-Wschodniej.

5 sierpnia 1506 r. wojska polsko-litewskie pod wodzą księcia Michała Glińskiego rozbiły siły tatarskie. Zwycięstwo przyniosło uwolnienie dziesiątek tysięcy jeńców oraz zdobycie znacznej liczby koni. Skuteczny pościg, wspierany przez miejscową ludność, powiększył straty przeciwnika, a kolejne sukcesy Glińskiego umocniły kontrolę Wielkiego Księstwa Litewskiego nad regionem.

Triumf militarny miał również konsekwencje polityczne. Przyczynił się do poprawy relacji z Chanatem Krymskim, a chan Mengli I Girej potwierdził prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego do ziem ruskich. W tym kontekście fundacja nowej świątyni miała wymiar nie tylko religijny, lecz także symboliczny.

Nic więc dziwnego, że jej fundator, wojewoda i kanclerz wielki litewski Mikołaj Radziwiłł, wybrał na patrona św. Jerzego – świętego od wieków kojarzonego z rycerstwem i zwycięstwem dobra nad złem.

Nową fundację powierzono karmelitom – Zakonowi Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, czyli karmelitom trzewiczkowym (OCarm).

– W tamtych czasach bardzo często spotykamy zwyczaj zapraszania zakonników do nowo powstających fundacji. Dla fundatorów sprowadzenie do swoich dóbr przedstawicieli dużego i dobrze rozwijającego się zakonu było sposobem na zapewnienie fundacji stabilności i trwałości. Było to również swoiste upamiętnienie własnego imienia i rodu. Zakon istniejący od stuleci dawał bowiem nadzieję, że dzieło fundatora będzie trwało przez kolejne pokolenia – wyjaśnia br. Patrick.

Niemal od wejścia odwiedzającego otacza świat karmelitańskiej duchowości i historii | Fot. Ilona Lewandowska

Z gotyku do rokoka

Pierwotnego, gotyckiego kościoła ufundowanego przez Mikołaja Radziwiłła nie możemy już dziś zobaczyć. W połowie XVIII w. cały konwent został przebudowany przez architekta Franciszka Hoffera. Powstała wówczas świątynia niezwykle harmonijna, lekka i subtelnie dekoracyjna, reprezentująca charakterystyczny dla epoki styl rokoka.

Najbardziej charakterystycznym elementem kościoła jest jego fasada: elegancka, pełna płynnych linii i dekoracyjnej finezji. Jednak prawdziwe bogactwo świątyni odkrywa się dopiero po przekroczeniu jej progu.

Wnętrze zachwyca freskami i rzeźbami, które mimo burzliwych dziejów zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie. Niemal od wejścia odwiedzającego otacza świat karmelitańskiej duchowości i historii. Widzimy herb zakonu, postacie świętych oraz wizerunki papieży związanych z dziejami Karmelu.

Najbardziej charakterystycznym elementem kościoła jest jego fasada: elegancka, pełna płynnych linii i dekoracyjnej finezji | Fot. Ilona Lewandowska

Święci i prorocy

Szczególnie wyraźnie wyróżniają się dwie postacie przedstawione w karmelitańskich habitach.

– To dwaj święci karmelici pochodzący z Sycylii. Pierwszy z nich to św. Anioł Jerozolimski (1185–1220), o którym wiemy stosunkowo niewiele, a którego życie, działalność i męczeńska śmierć zostały z czasem otoczone licznymi legendami. Drugi to św. Albert z Trapani (1240–1307), który pełnił m.in. funkcję prowincjała zakonu. Przedstawianie świętych i dostojników kościelnych związanych z historią zakonu było w czasach powstania kościoła bardzo popularne. Służyło podkreśleniu znaczenia zakonu, jego powagi i wielowiekowej tradycji. Dlatego postacie, które tutaj widzimy, mogą mieć z historią Karmelu związek rzeczywisty albo symboliczny – wyjaśnia br. Patrick.

Karmelitańska tradycja sięga jednak znacznie głębiej niż początki samego zakonu. Na górze Karmel od wieków istniała tradycja życia pustelniczego. Duchowym wzorem pierwszych wspólnot był prorok Eliasz, którego również odnajdujemy w wystroju świątyni – z mieczem w dłoni. Naprzeciw niego przedstawiono proroka Elizeusza.

Obaj nie byli oczywiście członkami zakonu w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, jednak ich postacie zajmują szczególne miejsce w karmelitańskiej tradycji duchowej.

Historyczne początki zakonu związane są bowiem z górą Karmel w Ziemi Świętej. To właśnie tam, na przełomie XII i XIII w., zaczęli gromadzić się pierwsi pustelnicy – pielgrzymi przybywający z Europy w czasach wypraw krzyżowych. Ważnym momentem w historii zakonu było nadanie i zatwierdzenie jego pierwszej reguły przez patriarchę Jerozolimy, św. Alberta, na początku XIII w., pomiędzy 1206 a 1214 r.

– Od tego momentu karmelici wkraczają na karty historii pod swoją pełną nazwą: Bracia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – przypomina br. Patrick.

Szczególnie wyraźnie wyróżniają się dwie postacie przedstawione w karmelitańskich habitach. Na zdjęciu: św. Anioł Jerozolimski | Fot. Ilona Lewandowska

Świątynia Radziwiłłów. Centrum litewsko-ruskiego Karmelu

Kościół św. Jerzego miał przypominać nie tylko o historii i tradycji zakonu. Jego wystrój był również świadectwem znaczenia rodu fundatorów.

– Tutaj, w prezbiterium, najbliżej ołtarza, widzimy przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Kościół stał się z czasem ich rodowym mauzoleum – zauważa zakonnik.

W ten sposób świątynia łączyła w sobie kilka wymiarów pamięci: religijną tradycję Karmelu, historię fundacji oraz pamięć o jednym z najpotężniejszych rodów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Znaczenie Klasztoru św. Jerzego wykraczało jednak daleko poza samo Wilno. Przez lata był on ważnym centrum życia zakonnego karmelitów trzewiczkowych. Mieściła się tutaj litewsko-ruska prowincja zakonu, a także dom dla studentów. Klasztor posiadał również niezwykle bogaty i cenny księgozbiór.

Dziś całe założenie klasztorne jest częściowo ukryte wśród późniejszej zabudowy miasta. Dla turysty odnalezienie go może nie być łatwe. O dawnej skali fundacji można jednak przekonać się, patrząc na kompleks z góry. Zabudowania poklasztorne tworzą dwa rozległe pierścienie rozciągające się od ulicy Tilto, przez ulicę Konstantego Szyrwida, aż po ulicę św. Jerzego.

– W XVII w. nasz zakon przeżywał okres dynamicznego rozwoju. Powstawały nowe fundacje na Litwie i Rusi, a karmelici stali się ważnymi propagatorami katolicyzmu i kultury na wschodnich i północnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nasze klasztory pełniły funkcje nie tylko religijne, ale również edukacyjne i społeczne. Świadczy o tym zarówno rozwój terytorialny zakonu, jak i tworzenie nowych struktur administracyjnych – wyjaśnia o. Mariusz.

W latach 1687–1688 dokonano podziału dotychczasowych struktur na prowincję polską i litewsko-ruską. Następnie, w 1756 r., utworzono odrębną prowincję białoruską pw. św. Jerzego Męczennika. Kolejnym etapem reorganizacji było wydzielenie w 1766 r., na mocy brewe papieża Klemensa XIII, prowincji litewskiej pw. Wszystkich Świętych.

W ten sposób Wilno stało się miejscem szczególnym – miastem, w którym funkcjonowały centra dwóch odrębnych prowincji tego samego zakonu.

Nasi przewodnicy, karmelici – br. Patrick Mullins OCarm i o. Mariusz Placek OCarm | Fot. Ilona Lewandowska

Karmel i edukacja

Jednym z najważniejszych obszarów działalności karmelitów trzewiczkowych na Litwie i ziemiach sąsiednich była edukacja. Zakonnicy prowadzili szkoły parafialne, a także placówki o wyższym poziomie nauczania. Działalność pedagogiczna była ważnym uzupełnieniem ich pracy duszpasterskiej i miała znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Karmelici prowadzili również szkoły wyższego rzędu. W Krożach, w latach 1797–1817, korzystali z budynków pojezuickich, prowadząc szkołę, w której nauczano m.in. fizyki, prawa i języków.

Istotną rolę odgrywały także studia zakonne. Jeden z głównych ośrodków kształcenia filozoficznego i teologicznego karmelitów znajdował się właśnie w Wilnie, w Klasztorze Wszystkich Świętych. Klasztory były więc nie tylko miejscami modlitwy, lecz także ośrodkami nauki, formacji i kultury.

Koniec pewnej epoki

Historia karmelitów trzewiczkowych w Wilnie została gwałtownie przerwana wraz z upadkiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów i zmianą sytuacji politycznej regionu. W 1798 r. skasowano Konwent św. Jerzego, a kościół wraz z klasztorem przekazano na potrzeby seminarium duchownego odnowionej diecezji wileńskiej.

Był to jednak dopiero początek końca wielowiekowej obecności karmelitów na tych ziemiach. Rozwój działalności zakonu został zahamowany przez politykę władz rosyjskich, szczególnie po kolejnych powstaniach narodowych.

Najbardziej dotkliwe represje nastąpiły po powstaniu listopadowym. W maju 1832 r. rząd rosyjski zlikwidował większość szkół karmelickich działających na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. W tym samym roku karmelici utracili aż 24 siedziby na Litwie i Rusi. Wśród skasowanych klasztorów litewskich i białoruskich znalazły się m.in. placówki w: Lidzie, Żołudku, Białyniczach, Czausach, Koleśnikach i Pompianach.

Likwidacja klasztorów oznaczała nie tylko kres życia zakonnego w wielu miejscowościach. Przerwana została również działalność duszpasterska, edukacyjna i społeczna prowadzona przez karmelitów przez kolejne pokolenia. Wiele budynków przejęły władze rosyjskie. Część z nich przeznaczono na cele wojskowe, inne adaptowano na cerkwie prawosławne. Dawny świat karmelitańskich klasztorów stopniowo znikał z krajobrazu Litwy i ziem dawnej Rzeczypospolitej.

Kościół św. Jerzego miał przypominać nie tylko o historii i tradycji zakonu. Jego wystrój był również świadectwem znaczenia rodu fundatorów – rodu Radziwiłłów | Fot. Ilona Lewandowska

Karmelici powracają na Litwę

O Litwie pamiętali jednak również sami karmelici. Po upadku Związku Sowieckiego zakon powrócił do diecezji szawelskiej, na zaproszenie miejscowego biskupa. Przez kilka lat pracował tutaj o. Mariusz Placek.

– Biskup bardzo chciał, abyśmy zajęli się rozbudową klasztoru w Linkowie, który rzeczywiście jest miejscem o niezwykle bogatej tradycji i wartości. Jest to także najbardziej na północ wysunięty klasztor karmelitów w Europie, co również jest dla nas symboliczne. Była to jednak ogromna inwestycja, przekraczająca możliwości zakonu, dlatego rozpoczęliśmy naszą działalność w Szawlach – wspomina o. Mariusz.

Powrót karmelitów na Litwę rozpoczął się skromnie – od letnich rekolekcji w niewielkiej miejscowości. Zgromadziła się tam grupa ludzi spragnionych modlitwy, ciszy i duchowej głębi. Z roku na rok rekolekcje przyciągały coraz więcej osób, a wraz z rosnącym zainteresowaniem pojawiały się nowe potrzeby.

– Wtedy stało się jasne, że nie możemy ograniczać się jedynie do letnich spotkań. Potrzebna była stała obecność. Z czasem zaczęliśmy organizować rekolekcje i seminaria w różnych częściach kraju: w Szydłowie, na Górze Krzyży, w Szawlach, i w innych miejscach, gdzie ludzie z całej Litwy przyjeżdżali, by zaczerpnąć z duchowości Karmelu. Każde takie spotkanie było dla mnie świadectwem, że nasz powrót nie jest tylko historycznym faktem, lecz żywym procesem – odradzaniem się tradycji, która przez wieki kształtowała duchowy krajobraz tej ziemi – mówi o. Marek.

Po kilku latach karmelici zdecydowali się jednak zamknąć placówkę w Szawlach. Nie oznaczało to jednak zerwania więzi z Litwą ani rezygnacji z obecności duchowości Karmelu w tym kraju.

– Przyjeżdżamy systematycznie, odwiedzamy grupy świeckich w Szawlach i Telszach. Prowadzimy rekolekcje, które cieszą się niezmiennym zainteresowaniem, choć nasz klasztor już nie istnieje. To pokazuje, jak głęboko związany jest nasz zakon z Litwą i jak bliska, pomimo długiej nieobecności, jest nasza duchowość mieszkańcom tego kraju – podkreśla o. Marek.



Przedstawianie świętych i dostojników kościelnych związanych z historią zakonu było w czasach powstania kościoła bardzo popularne | Fot. Ilona Lewandowska

Dziedzictwo, które wciąż żyje

Historia karmelitów trzewiczkowych na Litwie nie jest więc jedynie opowieścią o przeszłości. Jej ślady odnajdujemy w murach Kościoła św. Jerzego, w dawnych klasztorach, szkołach i bibliotekach, ale też w żywej pamięci ludzi, którzy do dziś szukają w duchowości Karmelu ciszy, modlitwy i głębi.

Kościół św. Jerzego pozostaje jednym z najważniejszych świadectw tej historii. Jego mury pamiętają czasy świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, potęgę rodu Radziwiłłów, rozwój karmelitańskiego życia zakonnego, działalność edukacyjną i naukową, a także dramatyczny kres wielu klasztorów. Dziś, po latach zamknięcia, świątynia ponownie otwiera się na wiernych i odwiedzających, pozwalając odkrywać dziedzictwo, które przez dziesięciolecia pozostawało niemal zapomniane.

Historia zatoczyła więc koło. Karmelici, których obecność na Litwie została brutalnie przerwana w XIX w., po upadku komunizmu ponownie pojawili się w tym kraju. Choć dziś nie mają już tutaj własnego klasztoru, ich duchowa obecność trwa dzięki rekolekcjom, spotkaniom i wspólnotom świeckich.

Kościół św. Jerzego jest czymś tego symbolicznym świadectwem. Choć zniszczenia z okresu sowieckiego są dziś widzialne, nie przesłaniają jednak bogatej historii, która nadal inspiruje.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 30 (86) 01-07/08/2026