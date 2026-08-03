Inteligentne światła mają wyprzedzić korki

– We wrześniu natężenie ruchu w Wilnie tradycyjnie wzrasta – do miasta po wakacjach wracają uczniowie, studenci oraz mieszkańcy. Aby sprawniej zarządzać rosnącym ruchem, nabiera tempa kompleksowy projekt modernizacji systemu sygnalizacji świetlnej, realizowany przez administrację Samorządu Miasta Wilna we współpracy z JUDU. Nowy system integruje istniejące sterowniki sygnalizacji, umożliwia monitorowanie i zarządzanie skrzyżowaniami w czasie rzeczywistym, analizę natężenia ruchu oraz szybkie dostosowywanie pracy sygnalizacji. Został także wyposażony w algorytm prognozowania ruchu, który pozwala dobrać optymalny cykl świateł jeszcze przed powstaniem korków – informują władze stolicy „Kurier Wileński”.

Równolegle trwają przygotowania komunikacji miejskiej do najbardziej wymagającego okresu w roku. Jak co roku przed rozpoczęciem sezonu jesiennego oceniana jest gotowość całego systemu – planowana jest liczba pojazdów wyjeżdżających na trasy, tworzona jest niezbędna rezerwa taborowa oraz przygotowywane są rozwiązania zapewniające niezawodne świadczenie usług.

Obecnie wdrażane są działania, które mają zagwarantować sprawne funkcjonowanie transportu publicznego od początku jesieni. Jednym z nich jest wynajem dodatkowych pojazdów. Plan zakłada, że od jesieni na ulice Wilna codziennie będzie wyjeżdżać co najmniej 611 autobusów i trolejbusów, czyli nie mniej niż w poprzednich latach.

VVT zwiększa możliwości przewozowe

– W ostatnich latach, wraz ze wzrostem potrzeb mieszkańców, spółka Vilniaus viešasis transportas (VVT, pol. Wileński Transport Publiczny) systematycznie zwiększała liczbę pojazdów obsługujących linie komunikacyjne, dostosowując ofertę do rosnącej liczby pasażerów. VVT jest głównym przewoźnikiem miejskim – każdego dnia zapewnia transport mieszkańcom i gościom Wilna, uruchamia dodatkowe kursy podczas dużych wydarzeń oraz obsługuje osiem z dziewięciu nocnych linii komunikacyjnych – informują.

Nowe trolejbusy i autobusy elektryczne

Jak podkreślają przedstawiciele miasta, kluczowym rozwiązaniem długoterminowym pozostaje konsekwentna modernizacja taboru.

W Wilnie eksploatowanych jest już 91 nowych trolejbusów Škoda 32Tr, a od tej jesieni do miasta etapami trafi kolejnych 81 trolejbusów Solaris Trollino 18. Podpisano również umowy na zakup 112 nowych autobusów elektrycznych, które będą dostarczane stopniowo do końca 2027 r. i zastąpią najstarsze obecnie eksploatowane pojazdy.

VVT prowadzi także postępowania dotyczące zakupu elektrycznych autobusów o długości 8 i 10 metrów. W okresie przejściowym, kiedy trwa wymiana taboru, konieczne jest utrzymanie odpowiedniej rezerwy pojazdów, aby w razie awarii można było szybko zastąpić uszkodzony autobus lub trolejbus.

Więcej kursów od 1 września

Konkretne rozwiązania dotyczące tras i rozkładów jazdy, w oparciu o liczbę pasażerów i funkcjonowanie całej sieci, opracowuje JUDU.

Jak co roku 1 września rozkłady jazdy komunikacji miejskiej zostaną zmienione z letnich na jesienne, które przewidują większą liczbę kursów. VVT współpracuje z JUDU, aby jak najlepiej dostosować liczbę i rodzaj pojazdów do potoków pasażerskich oraz zapewnić mieszkańcom możliwie najbardziej sprawną obsługę komunikacyjną.