Wilno zamówiło 112 niemieckich elektrobusów

84 standardowe i 28 przegubowych autobusów niemieckiego producenta „Man” zastąpi część pojazdów napędzanych olejem napędowym i gazem — poinformowała firma Vilniaus viešasis transportas (VVT, pol. Wileński Transport Publiczny). Nowe autobusy mają być bardziej ciche i wygodniejsze dla pasażerów. To pierwsze takie zakupy VVT, choć mniejsze pojazdy elektryczne funkcjonują już na obrzeżach miasta u prywatnych przewoźników.

„Rezygnujemy z pojazdów powodujących zanieczyszczenie środowiska i przechodzimy na czystsze, cichsze i bardziej efektywne rozwiązania” — powiedział mer miasta Valdas Benkunskas.

Projekt obejmuje nie tylko zakup pojazdów, ale także rozwój infrastruktury i dostosowanie systemu transportowego. „Równolegle realizujemy również inne etapy, które obejmują tworzenie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych, zapewnienie zasilania elektrycznego, dostosowanie flot transportowych oraz wdrażanie nowych zasad eksploatacji” — powiedział dyrektor VVT Ignas Degutis.

Według VVT jest to jedno z największych zamówień publicznych w sektorze transportu na Litwie. Pierwsze autobusy mają rozpocząć kursowanie pod koniec tego roku, a pozostałe — do końca 2027 r. Pojazdy zostaną wyposażone m.in. w klimatyzację, ekrany informacyjne, internet oraz ładowarki do telefonów.

Zakup ma być częściowo finansowany z funduszy UE oraz pożyczek Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W zeszłym roku rada Wilna zdecydowała także o zakupie 145 autobusów elektrycznych i 16 wodorowych.