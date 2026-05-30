Strona głównaZdrowie

Ruch na słońcu jak suplement witaminy D

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu może być skuteczną strategią walki z niedoborem witaminy D. Badacze wskazują, że ćwiczenia na słońcu pozwalają osiągnąć podobne stężenie tej witaminy jak suplementacja, a dodatkowo poprawiają sprawność fizyczną.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Osoby chcące sprawdzić swoją sprawność fizyczną mogły wziąć udział w licznych aktywnościach sportowych.
Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Czytaj również...

Odpowiednie stężenie witaminy D wspiera nie tylko kości, ale także odporność i regenerację mięśni. Na świecie niedobór tej witaminy dotyczy nawet miliarda ludzi, szczególnie w regionach o mniejszym nasłonecznieniu.

Zespół z Uniwersytetu Kraju Basków w Hiszpanii porównał działanie suplementów z witaminą D z wpływem ćwiczeń na świeżym powietrzu. W badaniu uczestniczyli biegacze i osoby niebiegające. Część z nich przez osiem tygodni jesienią i zimą codziennie przyjmowała suplementy. Poziom witaminy D zmierzono na początku i na końcu badania.

Czytaj także: Precz swetry, marsz na dwór! Co trzeba wiedzieć o witaminie D

Wyniki pokazały, że suplementacja podniosła jej stężenie. Jednocześnie poziom witaminy D u biegaczy bez suplementacji był bardzo podobny do poziomu u osób niebiegających, które przyjmowały preparat.

„Jeden z głównych wniosków jest więc taki, że aktywność fizyczna na świeżym powietrzu stanowi bardzo skuteczną strategię walki z niedoborem witaminy D, a jednocześnie przynosi inne korzyści zdrowotne, których nie daje suplementacja” — mówi Eneko Fernández, autor publikacji.

Badacze zauważyli też poprawę aktywności układu odpornościowego przy wzroście stężenia witaminy D. Same suplementy nie poprawiały jednak sprawności fizycznej. Testy maksymalnego zużycia tlenu oraz siły nóg nie wykazały różnic po interwencji.

„Witamina D nie działa jak sterydy czy EPO (erytropoetyna stosowana jako doping — przyp. red). Nie poprawia wyników sportowych.” — podkreśla ekspert.

Ekspert wskazał, że praktycznym sposobem na korzystanie z światła słonecznego jest ruch na zewnątrz, nawet krótki i umiarkowany.

Czytaj także: Wilno przeznacza 1,35 mln na sport. Możemy porównać z poprzednimi latami

Afisze

Więcej od autora

Gospodarka

Mieszkania coraz częściej są postrzegane jako inwestycja. Statystyki mówią dużo

Swedbank podał dane, która odpowiadają na pytanie, jakiej dynamiki cenowej spodziewają się mieszkańcy Litwy. Jednocześnie wynika z nich, że mieszkanie coraz częściej staje się dobrem inwestycyjnym. Eksperci radzą zdjąć różowe okulary.
Wiadomości

Vilnius Pink Soup Fest 2026. Wilno szykuje się na różowy chłodnikowy weekend

Darmowy autobus na festiwalW dniach 29-31 maja Wilno ponownie stanie się stolicą chłodnika litewskiego. W czasie wydarzenia pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego autobusu festiwalowego. Będzie on kursował z...
Społeczeństwo

Ujednolicenie zasiłku macierzyńskiego

Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy proponuje, aby okres wypłaty świadczenia nie zależał od tygodnia ciąży, w którym urodziło się dziecko, ani od tego, czy przeżyło, ani też od tego, czy kobieta skorzystała...

RedKomy