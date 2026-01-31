Samorząd Miasta Wilna od lat rozwija infrastrukturę sportową i promuje aktywność fizyczną wśród mieszkańców. Nowa edycja programu obejmuje zarówno coroczne, znane inicjatywy, jak i zupełnie nowe wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych.

„Tworzymy miasto, w którym aktywny tryb życia jest łatwo dostępny dla każdego mieszkańca Wilna — niezależnie od wieku, aktywności i doświadczenia. Tworząc infrastrukturę sportową w mieście i finansując projekty sportowe, dajemy każdemu możliwość ruchu, wypróbowania różnych dyscyplin sportowych i bycia częścią aktywnej społeczności. Chcemy, aby sport w Wilnie stał się naturalną częścią codzienności” — mówi Valdas Benkunskas, mer Wilna.

W porównaniu do roku 2025, budżet wzrósł o 50 tys. euro. Dla porównania: w 2023 r. przeznaczono 1 mln euro, a w 2024 r. — 1,2 mln euro. W 2024 r. w wydarzeniach sportowych wzięło udział 217 tys. osób, o 19 tys. więcej niż rok wcześniej.

„Wilno to miasto ludzi. Tu każdy chce i może uprawiać sport. (…) Co roku inwestujemy, aby miasto nie przestało tętnić życiem sportowym” — czytamy w komunikacie słowa wicemera Wilna, Vytautasa Mitalasa.

Finansowanie zostało rozdzielone po równo — 50 proc. trafi na codzienne aktywności fizyczne, takie jak zajęcia dla seniorów, dzieci i rodzin, a 50 proc. na imprezy sportowe: zawody krajowe i międzynarodowe, biegi uliczne, triathlony, wyścigi rowerowe czy konkursy taneczne.

Dzięki tej polityce Wilno umacnia swój wizerunek miasta dynamicznego, otwartego na sport i dbającego o zdrowie swoich mieszkańców.