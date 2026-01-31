Więcej
    Strona głównaSport

    Wilno przeznacza 1,35 mln na sport. Możemy porównać z poprzednimi latami

    W 2026 roku Wilno zainwestuje rekordowe 1,35 mln euro w około 200 wydarzeń sportowych i zajęć ruchowych dla mieszkańców. Miasto kontynuuje strategię wspierania aktywnego trybu życia, zachęcając do udziału zarówno amatorów, jak i zawodowców.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Biegacze.
    Mieszkańcy Wilna coraz chętniej biorą udział w wydarzeniach sportowych | Fot. vilnius.lt

    Czytaj również...

    Samorząd Miasta Wilna od lat rozwija infrastrukturę sportową i promuje aktywność fizyczną wśród mieszkańców. Nowa edycja programu obejmuje zarówno coroczne, znane inicjatywy, jak i zupełnie nowe wydarzenia skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych.

    „Tworzymy miasto, w którym aktywny tryb życia jest łatwo dostępny dla każdego mieszkańca Wilna — niezależnie od wieku, aktywności i doświadczenia. Tworząc infrastrukturę sportową w mieście i finansując projekty sportowe, dajemy każdemu możliwość ruchu, wypróbowania różnych dyscyplin sportowych i bycia częścią aktywnej społeczności. Chcemy, aby sport w Wilnie stał się naturalną częścią codzienności” — mówi Valdas Benkunskas, mer Wilna.

    W porównaniu do roku 2025, budżet wzrósł o 50 tys. euro. Dla porównania: w 2023 r. przeznaczono 1 mln euro, a w 2024 r. — 1,2 mln euro. W 2024 r. w wydarzeniach sportowych wzięło udział 217 tys. osób, o 19 tys. więcej niż rok wcześniej.

    „Wilno to miasto ludzi. Tu każdy chce i może uprawiać sport. (…) Co roku inwestujemy, aby miasto nie przestało tętnić życiem sportowym” — czytamy w komunikacie słowa wicemera Wilna, Vytautasa Mitalasa.

    Finansowanie zostało rozdzielone po równo — 50 proc. trafi na codzienne aktywności fizyczne, takie jak zajęcia dla seniorów, dzieci i rodzin, a 50 proc. na imprezy sportowe: zawody krajowe i międzynarodowe, biegi uliczne, triathlony, wyścigi rowerowe czy konkursy taneczne.

    Dzięki tej polityce Wilno umacnia swój wizerunek miasta dynamicznego, otwartego na sport i dbającego o zdrowie swoich mieszkańców.

    Nowa arena lodowa w Wilnie. Rusza poszukiwanie inwestorów

    Afisze

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. inf. vilnius.lt

    Więcej od autora

    Społeczeństwo

    Odbędzie się pierwszy Krajowy Egzamin Energetyczny

    Egzamin organizowany jest przez grupę energetyczną „EPSO-G” we współpracy z Ministerstwem Energetyki. Jego celem jest popularyzacja wiedzy o litewskim systemie energetycznym i zwiększenie społecznego zainteresowania strategicznymi projektami energetycznymi.„Od prawie...
    Szkolnictwo

    Próbne matury 2026: nowe zasady i terminy egzaminów

    Egzaminy próbne już od styczniaNarodowa Agencja edukacji (NŠA) rozpoczyna organizację nieobowiązkowych egzaminów próbnych dla maturzystów. Pierwszy z nich, z języka litewskiego i literatury, NŠA szykuje jeszcze w tym tygodniu....
    Społeczeństwo

    Ciche niebezpieczeństwo litewskich dróg. Odradzają jazdę za ciężarówkami z lodem na dachu

    Zimą litewskie drogi kryją nieoczywiste zagrożenie, które może pojawić się nagle i z fatalnym skutkiem. Spadające z ciężarówek bryły lodu mogą doprowadzić do drastycznych skutków.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.