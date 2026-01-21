Więcej
    Nowa arena lodowa w Wilnie. Rusza poszukiwanie inwestorów

    W południowej części Wilna ma powstać obiekt, który może odmienić sportową mapę miasta. Oficjalne pozwolenie już jest, a władze szukają partnerów, by ruszyć z budową nowoczesnej areny lodowej.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Wizualizacja projektu lodowiska.
    Wizualizacja projektu | Fot. vilniausvystymas.lt

    Ośrodek dyscyplin lodowych

    W południowej części Wilna, przy ul. Jotvingių w dzielnicy Nowy Świat, zaplanowano budowę nowoczesnej areny lodowej. Projekt zyskał już oficjalne pozwolenie na budowę, a jego realizacją zajmie się Vilniaus vystymo kompanija we współpracy z samorządem miasta. Obecnie prowadzone są poszukiwania partnerów inwestycyjnych do budowy i późniejszego zarządzania obiektem.

    Kompleks ma pełnić funkcje sportowe, rekreacyjne i społeczne, wpisując się w rozwój szybko urbanizującej się części miasta. Nowa infrastruktura ma wzmocnić sportowy potencjał Wilna i stworzyć warunki do aktywności mieszkańców.

    „Nowa arena lodowa stanie się ważnym centrum sportowym i rekreacyjnym w południowej części Wilna. Będzie to miejsce zarówno codziennych treningów, jak i zawodów na wysokim poziomie, a powstające w pobliżu przestrzenie publiczne znacznie poprawią możliwości rekreacyjne rejonu” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

    Sport, rekreacja, integracja

    Zaprojektowana arena lodowa to budynek specjalnej kategorii, przeznaczony do celów sportowych. Jego łączna powierzchnia wyniesie blisko 10 tys. m kw. Obiekt będzie miał dwie strefy funkcjonalne: parter z lodowiskiem, salami treningowymi i technicznymi oraz piętro z trybunami, kawiarnią i strefami wypoczynku. Projekt zakłada integrację budynku z naturalnym nachyleniem terenu — część hali zostanie zagłębiona, co przełoży się na niższe zużycie energii i lepszą izolację termiczną.

    „W zbliżających się zimowych igrzyskach olimpijskich Litwę będzie reprezentować wielu profesjonalistów najwyższej klasy. Wezmą w nich udział również nasi przedstawiciele łyżwiarstwa figurowego, których osiągnięcia rozsławiają nazwę całego kraju. (…) Serdecznie zapraszam wszystkich entuzjastów sportów lodowych i inwestorów do udziału w realizacji projektu nowej hali lodowej, abyśmy mogli świętować jeszcze więcej zwycięstw” — powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

    Arena pomieści jednocześnie do 100 sportowców. Trybuny będą liczyć 842 miejsca. Cały kompleks zostanie dostosowany do potrzeb różnych dyscyplin — m.in. hokeja, łyżwiarstwa figurowego i curlingu — oraz do organizacji wydarzeń na poziomie międzynarodowym.

    „Projektując halę, myśleliśmy nie tylko o sporcie, ale także o ludziach, którzy będą ją codziennie odwiedzać. (…) Jest to uniwersalna przestrzeń, dostosowana do różnych dyscyplin sportowych — od hokeja na lodzie po łyżwiarstwo figurowe i curling. W hali przewidziano możliwość organizowania zawodów na poziomie międzynarodowym, dlatego projekt ten znacząco przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury sportowej miasta” — podkreśliła dyrektor Vilniaus vystymo kompanijos Laura Joffė.

    Dostępność dla wszystkich

    Architektura obiektu została zaplanowana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i efektywności energetycznej (klasa A++). Arena będzie w pełni dostępna dla osób z niepełnosprawnościami — przewidziano m.in. powierzchnie dotykowe i wizualne oznaczenia nawigacyjne.

    Całość uzupełni strefa rekreacyjna z zielenią, ścieżkami pieszymi i rowerowymi, a także infrastruktura drogowa, która połączy halę z siecią ulic Jotvingių i Tyzenhauzų.

    Władze Wilna zachęcają prywatnych inwestorów do współudziału w realizacji projektu. Osoby lub instytucje zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z Wydziałem Sportu i Zdrowia Samorządu Miasta Wilna pod adresem: sportas@vilnius.lt.

    Za przygotowanie projektu odpowiada UAB Projektų rengimo centras. Część architektoniczną opracowała spółka UAB „Tiksli forma”.

    ŹródłaOpr. J.B. na podstawie inf. Vilniaus vystymo kompanija

