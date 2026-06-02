Maturzyści podejmują decyzje. Rozpoczęła się rekrutacja na studia

Rozpoczął się główny etap rekrutacji na uniwersytety i szkoły wyższe na Litwie. Według Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu, w tegorocznej rekrutacji uczestniczy 11 państwowych i cztery niepaństwowe uniwersytety oraz siedem państwowych i sześć niepaństwowych uczelni wyższych. Na studia pierwszego stopnia finansowane przez państwo planuje się przyjąć niemal 13 tys. studentów, czyli nieco więcej niż rok wcześniej. Szczególny nacisk położono na kształcenie przyszłych nauczycieli, pielęgniarek oraz funkcjonariuszy służb publicznych.

„Zachęcam kandydatów do wyboru kierunków studiów, których specjaliści są najbardziej potrzebni naszemu państwu: pedagogiki, opieki zdrowotnej, pracowników służb publicznych — w tym roku zaplanowano na nich więcej miejsc finansowanych przez państwo” — powiedziała Raminta Popovienė, minister oświaty, nauki i sportu.

„A kandydaci z grup społecznie wrażliwych, podobnie jak w poprzednich latach, mogą ubiegać się o przyjęcie na uczelnie w drugiej turze rekrutacji. Ważne jest, aby sytuacja społeczna czy finansowa nie powstrzymywała marzeń ani jednego młodego człowieka” — dodała Raminta Popovienė.

Więcej miejsc na pedagogice i pielęgniarstwie

Ministerstwo poinformowało, że liczba miejsc finansowanych przez państwo na studiach pielęgniarskich została zwiększona o 85. Łącznie uczelnie planują przyjąć 620 studentów na ten kierunek. Na studiach pedagogicznych przewidziano 800 miejsc finansowanych przez państwo, a kolejne 400 miejsc na studiach pedagogicznych zawodowych dla osób posiadających już wyższe wykształcenie.

Rozszerzono również listę specjalizacji pedagogicznych objętych systemem stypendialnym. O wsparcie będą mogli ubiegać się m.in. studenci języka angielskiego, języka hiszpańskiego oraz pedagogiki społecznej. Stypendia wyniosą 481 euro miesięcznie dla studentów studiów licencjackich i równoległych, a nawet 814 euro miesięcznie dla studentów ostatnich lat oraz uczestników studiów zawodowych. Warunkiem jest zobowiązanie do pracy przez co najmniej trzy lata w samorządzie lub placówce oświatowej po ukończeniu studiów.

Druga tura dla osób w trudnej sytuacji

Około 1,3 tys. miejsc finansowanych przez państwo przeznaczono na drugą turę rekrutacji dla kandydatów z grup społecznie wrażliwych. Mogą z niej skorzystać m.in. osoby z rodzin o bardzo niskich dochodach, sieroty, osoby objęte opieką lub posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Możliwość udziału w drugiej turze mają również osoby posiadające co najmniej 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, wolontariackie lub wojskowe.

Terminy i wymagania

Zasady przyjęć pozostają zbliżone do ubiegłorocznych. Kandydaci muszą zdać co najmniej trzy państwowe egzaminy maturalne: z języka litewskiego i literatury, matematyki oraz jednego przedmiotu wybranego samodzielnie. Wyjątki dotyczą kandydatów na kierunki artystyczne oraz absolwentów studiów krótkoterminowych.

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu BPIS. Główny etap rekrutacji potrwa do południa 23 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 30 lipca, a podpisywanie umów odbędzie się od 30 lipca do 1 sierpnia. Następnie przeprowadzone zostaną dwa dodatkowe etapy naboru — od 4 i 14 sierpnia. Letnia rekrutacja do szkół zawodowych rozpocznie się 15 czerwca.