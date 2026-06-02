Strona głównaSamorządy

Do 2030 roku w rejonie wileńskim powstanie prawie 50 nowych punktów ładowania samochodów elektrycznych

Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje znaczącą rozbudowę infrastruktury dla samochodów elektrycznych — do 2030 roku na terenie rejonu ma zostać zainstalowanych 47 nowych publicznie dostępnych punktów ładowania, które przyczynią się do bardziej zrównoważonej i wygodniejszej łączności dla mieszkańców.

Autor: Inf. ASRW
Infrastruktura dla pojazdów elektrycznych.
Samorząd Rejonu Wileńskiego planuje znaczącą rozbudowę infrastruktury dla pojazdów elektrycznych | Fot. vrsa.lt

Czytaj również...

Według mera Roberta Duchniewicza nowa infrastruktura pomoże zapewnić lepszą dostępność ładowania pojazdów elektrycznych w różnych miejscowościach rejonu oraz zachęci mieszkańców do wybierania bardziej ekologicznych środków transportu.

„Coraz częściej widzimy, że mieszkańcy wybierają samochody elektryczne i inne bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu, dlatego naturalnie, że rośnie zapotrzebowanie na wygodną i łatwo dostępną infrastrukturę ładowania. Dążymy do tego, aby punkty ładowania znajdowały się jak najbliżej codziennych tras mieszkańców — przy urzędach gminnych, szkołach, placówkach medycznych, centrach handlowych czy popularnych przestrzeniach publicznych. Planowane nowe punkty ładowania w różnych częściach rejonu umożliwią mieszkańcom wygodniejsze korzystanie z samochodów elektrycznych, a jednocześnie przyczynią się do czystszego środowiska i nowocześniejszego transportu w całym rejonie wileńskim” — powiedział mer R. Duchniewicz.

Aktualnie Radzie Samorządu przedłożono do rozpatrzenia projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie rejonu wileńskiego do 2030 roku. W planie priorytetowo traktowane są lokalizacje, w których infrastruktura ładowania będzie łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i gości rejonu oraz odpowie na największe potrzeby transportowe poszczególnych miejscowości.

Największa koncentracja punktów ładowania planowana jest w Niemieżu (5), w Niemenczynie (4), w Pogirach (4), w Rudominie (4). W niektórych gminach punkty ładowania mają zostać rozmieszczone w kilku różnych miejscowościach, aby zapewnić wygodniejszy dostęp mieszkańcom oraz bardziej równomierny rozwój sieci infrastruktury w całym rejonie.

Realizacja projektu planowana jest przy wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu samorządu. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie wpływu sektora transportu na klimat, wspieranie rozwoju elektromobilności w rejonie wileńskim oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla kierowców.

Czytaj także: Zajezdnia autobusowa rejonu wileńskiego, wykorzystując środki unijne, będzie zabiegać o zakup co najmniej 15 autobusów elektrycznych

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

Afisze

Więcej od autora

Samorządy

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2025: rejon wykazuje dynamikę wzrostu

„Patrząc na rok 2025, widzę okres, który najlepiej opisuje jedno słowo – dynamika. Podjęte przez nas decyzje, celowe planowanie i wspólna praca ze społecznościami przełożyły się na widoczne rezultaty:...
Samorządy

W rejonie wileńskim przyspiesza tempo budowy i rośnie rekordowa liczba wydawanych pozwoleń

Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że rosnące wskaźniki budowlane odzwierciedlają znacznie szersze zmiany zachodzące w regionie. Według mera nie są to jedynie statystyki – równolegle rozwija się środowisko...
Samorządy

Samorząd Rejonu Wileńskiego uznany za jeden z najprzyjaźniejszych rodzinie w kraju

Odbierając to zaszczytne wyróżnienie, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że nagroda odzwierciedla konsekwentną pracę samorządu oraz umiejętność skutecznego reagowania na specyficzne potrzeby infrastrukturalne tego młodego, rozwijającego się rejonu.„Samorząd...

RedKomy