Według mera Roberta Duchniewicza nowa infrastruktura pomoże zapewnić lepszą dostępność ładowania pojazdów elektrycznych w różnych miejscowościach rejonu oraz zachęci mieszkańców do wybierania bardziej ekologicznych środków transportu.

„Coraz częściej widzimy, że mieszkańcy wybierają samochody elektryczne i inne bardziej przyjazne dla środowiska środki transportu, dlatego naturalnie, że rośnie zapotrzebowanie na wygodną i łatwo dostępną infrastrukturę ładowania. Dążymy do tego, aby punkty ładowania znajdowały się jak najbliżej codziennych tras mieszkańców — przy urzędach gminnych, szkołach, placówkach medycznych, centrach handlowych czy popularnych przestrzeniach publicznych. Planowane nowe punkty ładowania w różnych częściach rejonu umożliwią mieszkańcom wygodniejsze korzystanie z samochodów elektrycznych, a jednocześnie przyczynią się do czystszego środowiska i nowocześniejszego transportu w całym rejonie wileńskim” — powiedział mer R. Duchniewicz.

Aktualnie Radzie Samorządu przedłożono do rozpatrzenia projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia planu budowy ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie rejonu wileńskiego do 2030 roku. W planie priorytetowo traktowane są lokalizacje, w których infrastruktura ładowania będzie łatwo dostępna zarówno dla mieszkańców, jak i gości rejonu oraz odpowie na największe potrzeby transportowe poszczególnych miejscowości.

Największa koncentracja punktów ładowania planowana jest w Niemieżu (5), w Niemenczynie (4), w Pogirach (4), w Rudominie (4). W niektórych gminach punkty ładowania mają zostać rozmieszczone w kilku różnych miejscowościach, aby zapewnić wygodniejszy dostęp mieszkańcom oraz bardziej równomierny rozwój sieci infrastruktury w całym rejonie.

Realizacja projektu planowana jest przy wykorzystaniu środków z funduszy Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu samorządu. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie wpływu sektora transportu na klimat, wspieranie rozwoju elektromobilności w rejonie wileńskim oraz stworzenie korzystniejszych warunków dla kierowców.

