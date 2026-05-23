Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że rosnące wskaźniki budowlane odzwierciedlają znacznie szersze zmiany zachodzące w regionie. Według mera nie są to jedynie statystyki – równolegle rozwija się środowisko mieszkaniowe, wzmacniana jest infrastruktura, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, rosną inwestycje i aktywność gospodarcza.

„Corocznie rosnąca liczba mieszkańców rejonu wileńskiego oraz duża liczba wydawanych pozwoleń odzwierciedlają skutecznie realizowaną wizję samorządu – tworzenia atrakcyjnego dla rodzin, zielonego i nowoczesnego rejonu obok stolicy. Szybko rozwijający się rejon oznacza dla nas nie tylko możliwości, ale i odpowiedzialność. W związku z tym, dążymy do tego, aby rozwój infrastruktury nie pozostawał w tyle za wzrostem, lecz przebiegał równolegle – rozbudowujemy sieć placówek edukacyjnych, wzmacniamy usługi społeczne, modernizujemy drogi i infrastrukturę publiczną. Widzimy również, które lokalne regulacje wymagają jeszcze udoskonalenia, aby procesy były bardziej przejrzyste i prostsze zarówno dla mieszkańców, jak i biznesu. Nadal mamy wiele do zrobienia. Najważniejsze jednak, że idziemy naprzód odpowiedzialnie, konsekwentnie i wspólnie. Naszym celem jest zapewnienie płynnego, zrównoważonego rozwoju rejonu, skoncentrowanego na jakości życia mieszkańców. Widzimy, że rejon wileński staje się coraz atrakcyjniejszym miejscem do życia i inwestowania, dlatego musimy być przygotowani na odpowiedzialny rozwój” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Dane z kwietnia 2026 roku pokazują, że rejon wileński jest w czołówce najszybciej rozwijających się samorządów Litwy pod względem wydawanych pozwoleń budowlanych. Wydano ich wtedy 182 – ponad dwukrotnie więcej niż rok (81) i dwa lata wcześniej (71). Tempo tego wzrostu było najwyższe w całym kraju.

Pod względem liczby wydanych pozwoleń budowlanych rejon wileński w kwietniu wyprzedził nie tylko wiele innych samorządów, ale także największe miasta i rejony Litwy. Dla porównania Wilnie wydano 128 pozwoleń, w rejonie kowieńskim – 121, w rejonie kłajpedzkim – 103. Łącznie w całej Litwie w tym samym okresie wydano 1224 dokumenty zezwalające na budowę.

Rosnące wskaźniki odzwierciedlają nie tylko zwiększone zainteresowanie życiem w rejonie wileńskim, ale także intensywny rozwój terytoriów. Jeden dokument pozwalający na budowę może obejmować budowę lub przebudowę więcej niż jednego obiektu, dlatego faktyczna liczba budynków jest większa niż liczba wydanych pozwoleń. W zatwierdzonych dokumentach budowlanych w kwietniu 2026 roku przewidziano łącznie 187 obiektów budowlanych.

Według dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Vytautasa Vansavičiusa rejon wileński zmienia się bardzo szybko, dlatego rośnie również tempo pracy i zakres odpowiedzialności administracji.

Większość wydanych w rejonie wileńskim pozwoleń na budowę dotyczyła projektów domów jednorodzinnych – pokazuje to utrzymujące się zapotrzebowanie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe oraz rosnącą atrakcyjność rejonu dla rodzin i nowych mieszkańców.

W 2025 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego został absolutnym liderem na Litwie pod względem liczby wydanych pozwoleń na budowę domów jednorodzinnych. W 2025 roku w rejonie wileńskim wydano 1063 pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych – to aż 1,35 razy więcej niż w rejonie kowieńskim (783) i prawie 1,5 razy więcej niż w mieście Wilnie (718). Takie wskaźniki odzwierciedlają nie tylko szybki rozwój rejonu, ale również rosnącą chęć mieszkańców do osiedlania się w rejonie wileńskim, inwestowania we własne mieszkania i poprawę jakości życia.

Samorząd Rejonu Wileńskiego pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się w kraju – systematyczny wzrost liczby mieszkańców tylko potwierdza prestiż rejonu.

W ostatnich latach liczba mieszkańców rejonu wileńskiego stale rośnie – średnio o około 2 tysiące osób rocznie (około 1,6–2 proc.). Na początku tego roku liczba zadeklarowanych mieszkańców wynosiła około 120,8 tys.

Najszybszy wzrost odnotowuje się w gminach położonych najbliżej stolicy – Awiżenie, Rzesza, Niemież i Mickuny, gdzie najaktywniej rozwijane są nowe osiedla mieszkaniowe i projekty domów jednorodzinnych. Rejon wileński wyróżnia się również młodą strukturą demograficzną – 37 proc. mieszkańców stanowią osoby w wieku 18–44 lat.

W odpowiedzi na potrzeby rozwijającego się rejonu samorząd realizuje ukierunkowane inwestycje – rozbudowywana jest sieć placówek edukacyjnych, a w szybko rozwijających się obszarach mieszkalnych są projektowane i budowane nowe przedszkola oraz szkoły. Równocześnie rozwijana jest infrastruktura istotna dla mieszkańców – modernizowane są centra kultury, tworzone kompleksy sportowe oraz inne przestrzenie publiczne wzmacniające jakość życia w rejonie wileńskim.

