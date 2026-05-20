Honorata Adamowicz: Jak rozpoczęła się Pani droga zawodowa na stacji paliw ORLEN?

Lucija Majauskienė: Moja droga zawodowa rozpoczęła się tu w 1996 r., czyli dokładnie 30 lat temu. W miejscowości Miedniki została wtedy otwarta nowa stacja paliw Mažeikių Nafta. Był to dla lokalnej społeczności ważny moment, dlatego informacja o rekrutacji pracowników wzbudziła duże zainteresowanie. Postanowiłam spróbować swoich sił i zgłosiłam swoją kandydaturę. Kiedy otrzymałam wiadomość, że zostałam przyjęta do pracy, poczułam ogromną radość i satysfakcję. Był to początek drogi zawodowej, z którą związałam niemal całe swoje życie.

Czy pamięta Pani swój pierwszy dzień pracy?

Tak, bardzo dobrze go pamiętam. Zaczęłam wtedy pracę na stanowisku operatorki-sprzedawczyni. Towarzyszyło mi wiele emocji i stresu, ponieważ wszystko było dla mnie nowe i nieznane. Musiałam nauczyć się obsługi klientów, pracy przy kasie oraz wszystkich codziennych obowiązków związanych z funkcjonowaniem stacji paliw.

Co najbardziej zmieniło się w Pani pracy przez te lata?

Przez te wszystkie lata w mojej pracy zmieniło się naprawdę wiele. Największą zmianą był jednak mój rozwój zawodowy, zaczynałam jako operatorka-sprzedawczyni, a z czasem awansowałam na stanowisko kierowniczki stacji paliw. Była to dla mnie ogromna motywacja i dowód na to, że zaangażowanie, odpowiedzialność oraz wieloletnia praca są doceniane. Wraz z nowym stanowiskiem pojawiły się także nowe obowiązki, większa odpowiedzialność za zespół i funkcjonowanie całej stacji, ale również satysfakcja z możliwości dalszego rozwoju.

Dlaczego zdecydowała się Pani zostać w tej firmie tak długo i co oznacza dla Pani praca na stacji paliw?

Choć praca na stacji paliw nie należy do najłatwiejszych, od pierwszych dni bardzo ją polubiłam i do dziś uważam ją za ciekawą oraz dającą satysfakcję. Każdy dzień przynosi nowe sytuacje i wyzwania, dlatego ta praca nigdy nie stała się dla mnie monotonna.

Praca na stacji paliw ORLEN oznacza dla mnie przede wszystkim dużą odpowiedzialność. W tym zawodzie bardzo ważne są uczciwość, dokładność oraz sumienne wykonywanie codziennych obowiązków. Istotne jest także pozytywne nastawienie i umiejętność pracy z ludźmi, ponieważ każdego dnia spotykamy wielu klientów. Lubię kontakt z nimi, rozmowy.

Jak zmienili się klienci przez te lata?

Zauważyłam wyraźną zmianę w zachowaniu klientów. Obecnie większość z nich bardziej docenia pracę pracowników stacji paliw i okazuje nam szacunek podczas codziennej obsługi. Klienci stali się również bardziej kulturalni, uprzejmi oraz uczciwi.

Jak zmieniły się usługi i oferta stacji paliw ORLEN?

Obecnie usługi i oferta znacznie się poszerzyły w porównaniu do wcześniejszych lat. Dziś stacja paliw to już nie tylko miejsce, gdzie można zatankować samochód czy skorzystać z myjni. Stała się ona również przestrzenią, w której klienci mogą skorzystać z wielu dodatkowych udogodnień. Możemy zaoferować wysokiej jakości kawę, przygotowywaną na miejscu, a także świeżo przyrządzane jedzenie, które staje się coraz ważniejszą częścią naszej oferty. Dzięki temu stacja paliw jest miejscem nie tylko szybkiego postoju, ale również krótkiego odpoczynku. Zmieniła się także kultura obsługi, jest ona dziś znacznie bardziej profesjonalna, odpowiedzialna i nastawiona na komfort klienta, co sprawia, że całe doświadczenie zakupowe jest bardziej atrakcyjne i przyjazne.

Kawa i jedzenie na stacji ORLEN zdobyły sympatię klientów przede wszystkim dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów | Fot. Marian Paluszkiewicz

Do jakich zmian najtrudniej było się dostosować?

Najtrudniejszym momentem adaptacji było wprowadzenie przygotowywania świeżego jedzenia na stacji. Wiązało się to z zupełnie nowymi obowiązkami i większą odpowiedzialnością. Trzeba było zadbać o to, aby zawsze dostępne były świeże i odpowiedniej jakości składniki, co wymagało bardzo dokładnego i przemyślanego planowania zamówień.

Dużym wyzwaniem było również przestrzeganie wszystkich rygorystycznych wymogów higienicznych, które w tego typu działalności są niezwykle istotne. Wymagało to wyrobienia nowych nawyków oraz ciągłej dbałości o szczegóły, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych produktów.

Czy wyobraża sobie Pani siebie w innej pracy?

Nigdy poważnie o tym nie myślałam. Przez lata praca na stacji paliw stała się tak dużą i naturalną częścią mojego życia, że trudno byłoby mi sobie wyobrazić wykonywanie zupełnie innego zawodu. Spędziłam tu prawie połowę swojego życia, dlatego czuję silne przywiązanie do tego miejsca, ludzi i codziennych obowiązków.

Jak zmieniła się codzienna praca po ograniczeniu sprzedaży alkoholu?

Po wprowadzeniu ograniczeń w sprzedaży alkoholu codzienna praca na stacji paliw nie zmniejszyła się pod względem obowiązków ani tempa. Nadal jest dużo klientów i wiele zadań do wykonania w ciągu dnia. Jedyną zauważalną zmianą jest to, że pojawia się mniej nietrzeźwych klientów, szczególnie w godzinach nocnych. Dzięki temu niektóre sytuacje stały się spokojniejsze, a obsługa klientów przebiega w bardziej uporządkowany sposób.

Czym, Pani zdaniem, stacje ORLEN wyróżniają się na tle innych?

Moim zdaniem stacje ORLEN wyróżniają się przede wszystkim wysokim standardem obsługi klientów. Pracownicy starają się, aby każda osoba została szybko i uprzejmie obsłużona, co ma duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu stacji.

Ważnym elementem jest również pozytywna atmosfera, którą tworzy cały zespół, a także dbałość o porządek i estetykę miejsca. Klienci czują się dzięki temu komfortowo i bezpiecznie.

Dodatkowo ORLEN oferuje bardzo szeroki wybór produktów i usług, dzięki czemu stacja nie jest już tylko miejscem tankowania, ale również wygodnym punktem na trasie, gdzie można zrobić zakupy, odpocząć czy zjeść posiłek.

Dlaczego wieloletni pracownicy pozostają w zespole ORLEN?

Ponieważ dobrze czują się w swoim miejscu pracy. Wynagrodzenie jest przejrzyste i wypłacane zawsze na czas, co daje poczucie bezpieczeństwa. Duże znaczenie mają również dodatkowe benefity oferowane pracownikom oraz elastyczny i dogodny grafik pracy, który pozwala na lepsze pogodzenie życia zawodowego z prywatnym. Wszystko to sprawia, że pracownicy czują się doceniani i traktowani z szacunkiem, co w naturalny sposób wpływa na ich lojalność wobec firmy i decyzję o pozostaniu w niej na dłużej.

Dzięki czemu kawa i jedzenie ORLEN zdobyły sympatię klientów?

Myślę, że przede wszystkim dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów. Klienci doceniają ich smak oraz świeżość, która jest dla nich bardzo ważna podczas krótkich postojów w podróży. Duże znaczenie ma również sposób przygotowania – wszystko powstaje z dbałością o szczegóły i zaangażowaniem pracowników.

Czy można powiedzieć, że ORLEN to dziś coś więcej niż tylko stacja paliw?

Zdecydowanie tak. To miejsce postoju i krótkiego odpoczynku w podróży, gdzie każdy klient jest mile widziany i traktowany z życzliwością. Oprócz tankowania można tu skorzystać z wielu dodatkowych usług, zrobić zakupy, napić się dobrej kawy czy zjeść świeżo przygotowany posiłek. Dzięki temu ORLEN stał się miejscem, które łączy funkcję praktyczną z komfortem i dobrą obsługą, a klienci chętnie do niego wracają.