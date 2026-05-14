Wilno i Gdańsk znów łączy kultura. Przed nami cztery dni wydarzeń

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest nie tylko prezentacją twórczości artystów z Gdańska, ale także próbą budowania dialogu między dwoma miastami, których historie i tożsamość kulturowa wielokrotnie się przenikały. Program tegorocznej odsłony festiwalu koncentruje się na bezpośrednich spotkaniach z twórcami i aktywnym uczestnictwie odbiorców.

Wystawy i teatr tańca na otwarcie

Festiwal rozpocznie się 21 maja w Domu M. K. Čiurlionisa otwarciem wystawy Anny Szprynger „ECHO / AIDAS”. Ekspozycja łączy motywy pamięci, dźwięku i wizualności, a podczas otwarcia uczestnicy będą mogli spotkać się z autorką i poznać kontekst jej prac.

Tego samego wieczoru program przeniesie się do „Menų spaustuvė”, gdzie zaprezentowany zostanie spektakl „To bitch or not to bitch” zespołu Hertz Haus. Przedstawienie zdobyło nagrodę w konkursie „ShakespeareOFF” podczas 28. Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Twórcy opisują spektakl jako intensywną fizycznie i prowokującą analizę społecznych norm oraz wolności ciała. Spektakl przeznaczony jest dla dorosłych widzów.

Literatura i muzyka w centrum Wilna

22 maja program festiwalu skupi się wokół sztuk wizualnych, literatury i muzyki. W inkubatorze sztuki w Užupis zostanie otwarta wystawa „Zgiełk” i „Bitwa pod Biedronką” autorstwa Filipa Rzodkiewicza. Polski artysta młodego pokolenia wykorzystuje codzienne sytuacje, przekształcając je w ironiczne i społecznie zaangażowane historie wizualne.

Tego samego dnia w Domu Literatów odbędzie się spotkanie z pisarką Magdaleną Witkiewicz oraz tłumaczką jej książek Ireną Aleksaitė. Rozmowa ma dotyczyć historii miast oraz roli literatury w odkrywaniu relacji między ludźmi i miejscami.

Wieczorem publiczność będzie mogła uczestniczyć w koncercie w kościele św. Katarzyny. Na scenie wystąpi multiinstrumentalistka, kompozytorka i improwizatorka Maja Miro wraz z zespołem. Artyści połączą brzmienie fletu, teorby, wiolonczeli i elektroniki, tworząc muzyczną podróż między różnymi epokami i stylistykami.

Warsztaty tańca i finałowy koncert

23 maja organizatorzy zapraszają do aktywnego udziału w wydarzeniach. W szkole tańca Low Air odbędzie się seminarium tańca współczesnego prowadzone przez twórców Hertz Haus. Warsztaty poprowadzi choreografka i tancerka Natalia Murawska. Uczestnicy będą pracować nad ruchem, improwizacją oraz ekspresją ciała.

Tego dnia publiczność będzie mogła również ponownie obejrzeć wystawę „ECHO / AIDAS” w Domu M. K. Čiurlionisa.

Finał festiwalu zaplanowano na 24 maja w klubie Tamsta. Na scenie wystąpi jazzowo-elektroniczna grupa ŃOKO, prezentując koncert oparty na improwizacji i współczesnych brzmieniach.

Wszystkie wydarzenia festiwalowe są bezpłatne, jednak organizatorzy informują, że na część z nich obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Projekt realizują Samorząd Miasta Wilna, Samorząd Miasta Gdańska, Centrum Kultury w Wilnie oraz Gdański Archipelag Kultury we współpracy z partnerami kulturalnymi.