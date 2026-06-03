Wileński dworzec autobusowy przejdzie gruntowną modernizacje

– Projekt modernizacji dworca autobusowego „Vilnius Connect” opracowywany jest na podstawie koncepcji brytyjskiej pracowni architektonicznej Zaha Hadid Architects, wyłonionej w międzynarodowym konkursie architektonicznym – informuje „Kurier Wileński” Ignas Kuzas, rzecznik Samorządu Miasta Wilna.

Celem konkursu było wybranie rozwiązań o wysokiej jakości architektonicznej i urbanistycznej, które zapewnią nowoczesny, wygodny i zrównoważony rozwój stołecznego węzła transportowego.

Sporządzane są rozwiązania architektoniczne

„Projekt samorządowy »Vilnius Connect« znajduje się obecnie na etapie opracowywania koncepcji – sporządzane są rozwiązania architektoniczne dla nowego dworca autobusowego wraz z terminalem transportu publicznego oraz otaczających go przestrzeni publicznych. Celem projektu jest kompleksowa przebudowa całego węzła mobilności wokół stacji, wzmacnianie połączeń pomiędzy różnymi środkami transportu oraz poprawa infrastruktury pieszej i rowerowej. W projekcie przewidziano również stworzenie atrakcyjnych, bezpiecznych i wygodnych przestrzeni publicznych wokół dworca, integrację większej ilości zieleni, poprawę jakości urbanistycznej terenu oraz stworzenie warunków dla aktywnej i zrównoważonej mobilności. Rozwiązania te są ukierunkowane na długofalowy rozwój tego obszaru, aby stworzyć tętniącą życiem, wielofunkcyjną część miasta, harmonijnie wpisującą się w otaczający kontekst urbanistyczny”– wynika z komunikatu nadesłanego przez samorząd stołeczny.

W nowym budynku dworca projektowane są nowoczesne przestrzenie oczekiwania i obsługi pasażerów, przejrzyste i wygodne połączenia pomiędzy miejskim transportem publicznym a autobusami międzymiastowymi i międzynarodowymi, a także infrastrukturą pieszą i rowerową. „Jednym z najważniejszych priorytetów projektu jest komfort i dostępność dla pasażerów, dlatego podczas projektowania dużą uwagę poświęca się zasadom uniwersalnego projektowania, czytelnej orientacji oraz wygodnemu poruszaniu się dla wszystkich użytkowników. Na terenie planowane są również punkty handlowe i usługowe, nowe przestrzenie publiczne oraz tereny zielone, które przyczynią się do stworzenia atrakcyjnego i przyjaznego ludziom otoczenia. Celem jest, aby teren dworca funkcjonował nie tylko jako obiekt infrastruktury transportowej, ale również jako nowoczesne centrum miejskie, łączące mobilność, usługi, przestrzenie publiczne oraz wysoką jakość doświadczenia miejskiego” – podaje komunikat.

Międzynarodowa pracownia architektoniczna

Zaha Hadid Architects – to znana na całym świecie pracownia architektoniczna i projektowa z siedzibą w Londynie. Została założona w 1979 r. przez jedną z najbardziej wpływowych architektek XXI w. – Zaha Hadid. Studio słynie z futurystycznych, dynamicznych budynków charakteryzujących się płynnymi liniami i odważnymi formami. Ta międzynarodowa firma na nowo zdefiniowała współczesną architekturę i obecnie projektuje obiekty na sześciu kontynentach.

Połączenia autobusowe

Wileński dworzec autobusowy (ul. Sodų 22) został otwarty 4 kwietnia 1974 r. Autorem projektu był architekt Vytautas Brėdikis. W 2000 r. obiekt przeszedł modernizację.

Powierzchnia pomieszczeń dworca wynosi 3 tys. 500 m kw, natomiast zadaszone place odjazdów i przyjazdów autobusów zajmują 2 tys. m kw.

Dworzec ma wiele połączeń krajowych i łączy Wilno z wieloma miastami na Litwie.

Połączenia międzynarodowe łączą stolicę z Wielką Brytanią, Austrią, Węgrami, Norwegią, Szwecją, Ukrainą, Irlandią, Grecją, Szwajcarią, Danią, Włochami, Czechami, Niemcami, Finlandią, Hiszpanią, Portugalią, Belgią, Holandią, Marokiem, Polską, Estonią, Łotwą oraz Francją.