Niebezpieczne tematy

Apolinary Klonowski rozmawiał z dyrektor wileńskiej szkoły w Leszczyniakach Marią Klimaszewską – w tej placówce prężnie działa pion polski. O tym, co dzieje się w czerwcu w szkołach, pisze Anna Pawiłowicz-Janczys. Z kolei Jarosław Tomczyk podróżuje śladami Adama Mickiewicza w Stambule. A o Polakach w Niemczech, prowadzących w Oberhausen kultową polską restaurację, pisze Piotr Wyszomirski. Jednak w dzisiejszych niełatwych i niebezpiecznych czasach musimy mówić nie tylko naszych tradycyjnych sprawach.

Echa odległej o setki kilometrów wojny na Ukrainie dotarły również na Litwę. Przed tygodniem alert o zagrożeniu z powietrza dwukrotnie otrzymali mieszkańcy przygranicznych z Białorusią regionów naszego kraju. Na niebie nad Litwą zaobserwowano drony, prawdopodobnie ukraińskie, przekierowane do państw bałtyckich przez rosyjskie systemy walki radioelektronicznej. Rosyjska propaganda utrzymuje, że zostali wystrzelone przez Ukraińców z Łotwy, i nawołuje do zbadania tej sprawy w naszych państwach.

Honorata Adamowicz i Antoni Radczenko piszą więc sprawach związanych obroną Litwy. Honorata Adamowicz porusza kwestie alarmów informujących nas o zagrożeniu z powietrza – co mamy robić, gdzie się ukrywać. Z kolei Antoni Radczenko rozmawiał z ekspertami w dziedzinie obronności i polityki o ewentualnej proliferacji broni nuklearnej na terytorium Litwy, m.in. z dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego doc. dr. Šarūnasem Liekisem oraz Egidijusem Papečkysem.

O możliwości włączenia się Białorusi w wojnę z Ukrainą pisze Antoni Rybczyński. „Wydaje się, że coś jest na rzeczy, skoro na telefon do Alaksandra Łukaszenki w tej sprawie zdecydował się Emmanuel Macron” – zwraca uwagę publicysta.

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 21 (59) 30/05-05/06/2026