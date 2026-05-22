Zabytkowy kompleks odzyska nowe funkcje

Samorząd Miasta Wilna wydał pozwolenie na budowę związaną z renowacją Pałacu Kirdejów przy ul. Barbary Radziwiłłówny (Barboros Radvilaitės g.). Historyczny kompleks z XVII w., położony w pobliżu Ogrodu Bernardynów, ma zostać dostosowany do potrzeb Muzeum Wileńskiego i ponownie otwarty dla mieszkańców oraz turystów.

Projekt zostanie zrealizowany według koncepcji pracowni architektonicznej Dukart jot, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym. Prace planuje zakończyć do pierwszej połowy 2028 r. spółka Vilniaus vystymo kompanija, odpowiadająca za rozwój i zarządzanie obiektami użyteczności publicznej w stolicy. Otwarcie muzeum dla zwiedzających przewidziano na trzeci kwartał 2028 r.

„Wilno od dawna czekało na odrodzenie unikalnego zespołu pałacowego Kirdejów w samym sercu stolicy. Odnowiony i otwarty dla miasta teren stanie się nowym centrum przyciągania mieszkańców Wilna i gości miasta — tutaj połączy się kultura, wydarzenia i możliwość jeszcze bliższego poznania bogatej historii Wilna” — mówi mer Wilna Valdas Benkunskas.

Muzeum, kawiarnia i przestrzeń na wydarzenia

W ramach projektu odnowione zostaną: główny budynek pałacu, oficyna, dawna stajnia, dziedziniec oraz ogrodzenie. Renowacja ma zachować możliwie największą autentyczność obiektu i wyeksponować jego historyczne warstwy.

Na parterze głównego budynku powstaną: centrum dla zwiedzających, przestrzeń edukacyjna, czytelnia, księgarnia i sklep z pamiątkami. Na pierwszym piętrze przewidziano stałą ekspozycję poświęconą Wilnu, natomiast na poddaszu mają odbywać się wystawy czasowe.

W dawnej oficynie po publicznym konkursie na wynajem mogłaby działać kawiarnia. Z kolei w dawnej stajni przewidziano przestrzeń konferencyjną, pomieszczenia administracyjne muzeum oraz magazyn eksponatów. Dziedziniec kompleksu ma zostać przekształcony w przestrzeń wydarzeń i wypoczynku. Planowane są tam wystawy plenerowe, wydarzenia sezonowe oraz ogródek kawiarniany.

Zachować autentyczność historycznego obiektu

Projekt zakłada również odtworzenie dawnych otworów arkadowych na zachodniej i północnej fasadzie pałacu. W północnej części kompleksu planowana jest rozbiórka znajdującego się w złym stanie muru i zastąpienie go ażurowym metalowym ogrodzeniem, które otworzy widok na dziedziniec.

„Mamy jasny cel — przywrócić Pałac Kirdejów do nowego życia, zachowując jego autentyczność i wartość historyczną. Wierzymy, że udane połączenie ochrony dziedzictwa kulturowego i współczesnych potrzeb zaczyna się od głębokiego zrozumienia wartości budynku” — mówi Laura Joffė, dyrektorka Vilnius Development Company.

Autorami koncepcji architektonicznej są: Vytautas Buinevičius, Jokūbas Jurgelis, Vaidas Bieliūnas i Laura Druktenytė z MB Dukart jot.

„Główną ideą architektoniczną projektu jest traktowanie zespołu budynków jako eksponatu. Dostosowując kompleks do potrzeb muzeum i innych działań otwartych dla zwiedzających, dążymy do tego, by przy użyciu minimalnych środków ujawnić i wyeksponować różne warstwy historyczne i kulturowe” — twierdzi architekt Dukart jot, Jokūbas Jurgelis.

Projekt finansowany jest wyłącznie ze środków budżetu Samorządu Miasta Wilna. Wstępna wartość inwestycji może wynieść do 7 mln euro. Ostateczny koszt będzie znany po przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane i podpisaniu umowy z wykonawcą.