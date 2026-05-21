Odbierając to zaszczytne wyróżnienie, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że nagroda odzwierciedla konsekwentną pracę samorządu oraz umiejętność skutecznego reagowania na specyficzne potrzeby infrastrukturalne tego młodego, rozwijającego się rejonu.

„Samorząd działa najbliżej mieszkańców, codziennie rozwiązuje ich problemy i najlepiej wie, co dla nich jest najważniejsze. Budowanie samorządności to przede wszystkim tworzenie silnej społeczności, której fundamentem jest właśnie rodzina.

Rejon wileński to jeden z największych, a zarazem bardzo specyficzny, podwileński samorząd o strukturze pierścieniowej. Rozwój infrastruktury jest tutaj znacznie trudniejszy, ponieważ wysokiej jakości usługi i przestrzenie musimy zapewnić nie w jednym centrum, lecz w kilkudziesięciu różnych miejscowościach. Ponadto jesteśmy jednym z najmłodszych samorządów w kraju – większość mieszkańców to ludzie w wieku 18–44 lat, którzy właśnie tutaj zakładają rodziny. Odpowiedź na rosnące potrzeby młodych rodzin jest dla nas najsilniejszym bodźcem do działania.

Ta nagroda, przyznana przez Ministerstwo Środowiska za dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb rodzin, to dla nas niezwykle ważne wyróżnienie. Potwierdza ono, że nasze wysiłki na rzecz tworzenia zielonego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla wszystkich pokoleń – od najmłodszych do najstarszych – są zauważane i doceniane” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Wydarzenie „Samorząd najbardziej przyjazny rodzinie” to inicjatywa Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy, zorganizowana wspólnie z Ministerstwami: Środowiska, Kultury, Ochrony Zdrowia, Oświaty, Nauki i Sportu oraz Spraw Wewnętrznych. To symboliczne, że te pierwsze w historii nagrody wręczono w tak wyjątkowym dniu – zbiegającym się z obchodami Międzynarodowego Dnia Rodziny oraz Dnia Dziecka.

Oficjalne otwarcie „Skweru echa wspólnoty” w gminie Kowalczuki | Fot. vrsa.lt

Nowy skwer w Kowalczukach

Według dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Vytautasa Vansavičiusa, to krajowe wyróżnienie idealnie ilustruje radosny zbieg okoliczności. Właśnie 15 maja w gminie Kowalczuki oddano do użytku nową przestrzeń dla lokalnej społeczności.

„To bardzo symboliczne, że dokładnie w dniu, w którym zostaliśmy nagrodzeni w Sejmie za dostosowanie przestrzeni publicznych dla rodzin, w Kowalczukach oficjalnie otworzyliśmy kolejne takie miejsce – nowy i przytulny skwer dedykowany całej społeczności wiejskiej, gdzie dzieci, rodziny i wszyscy mieszkańcy mogą się spotykać i wartościowo spędzać czas wolny” – zaznaczył V. Vansavičius.

Mer Robert Duchniewicz podziękował mieszkańcom za zaangażowanie. Z kolei wicemer Algis Vaitkevičius zwrócił uwagę na funkcjonalność nowej przestrzeni, która oferuje wygodne ścieżki, bezpieczny plac zabaw dla najmłodszych oraz pełne przystosowanie do wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców w każdym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

„Skwer echa wspólnoty” (lit. „Bendrystės aidų skveras”) – właśnie taką symboliczną nazwę dla nowej przestrzeni przy ul. Sodų 26 wybrała sama społeczność Kowalczuk. Dzięki inwestycji o łącznym budżecie wynoszącym ponad 361 tys. euro, mieszkańcy zyskali idealne miejsce do odpoczynku, rekreacji i integracji. W ramach projektu zadbano też o infrastrukturę: przy sąsiadującym centrum kultury powiększono parking, a na samym skwerze zainstalowano system nawadniania trawnika.

