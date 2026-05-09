Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę edukacyjną są długofalowym wkładem w dobrobyt społeczności, dlatego bardzo ważne jest zapewnienie ich maksymalnej efektywności i praktycznej użyteczności.

„Widzimy wyraźną tendencję – rośnie liczba dzieci, zwiększa się zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, zmieniają się oczekiwania wobec jakości edukacji, dlatego naszym obowiązkiem jest nie tylko zapewnić każdemu dziecku odpowiednie warunki do nauki, rozwoju i poczucia bezpieczeństwa, ale także maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości, aby sprostać tym potrzebom. Decyzja o zakupie dodatkowych pomieszczeń w Kowalczukach pozwoli szybko i efektywnie reagować na oczekiwania społeczności oraz wzmocni możliwości obu gimnazjów w zakresie zapewnienia wszechstronnego kształcenia i wsparcia dla uczniów” – mówi mer R. Duchniewicz.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła decyzję mającą na celu rozwiązanie problemu rosnącego braku pomieszczeń oraz zapewnienie wysokiej jakości warunków nauczania. Planowane jest, że w nowych przestrzeniach zostaną urządzone pracownie technologiczne i muzyczne, pomieszczenia dla edukacji przedszkolnej oraz działalności szkoły całodziennej. Przewidziano także miejsca postojowe autobusów szkolnych oraz sprzętu gospodarczego. Wstępna wartość zakupu nieruchomości wynosi około 100 tys. euro, a środki zostały przewidziane w budżecie samorządu na rok 2026.

W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Obecne pomieszczenia nie są już w stanie sprostać tym zmianom – odczuwalny jest brak nie tylko sal lekcyjnych, ale także przestrzeni dla specjalistów świadczących pomoc edukacyjną. W związku z tym, dodatkowe pomieszczenia pozwolą kompleksowo rozwiązać te wyzwania. Planowane jest wyposażenie ich w oddzielne gabinety dla specjalistów, co stworzy lepsze warunki do zapewnienia wysokiej jakości i terminowej pomocy uczniom.

Nie mniej ważnym kierunkiem jest rozwój modelu szkoły całodziennej. Badania ankietowe przeprowadzone w Gimnazjum „Aušros” w Kowalczukach pokazują wyraźną potrzebę, aby dzieci mogły bezpiecznie i sensownie spędzać czas w szkole po lekcjach aż do wieczora. Nowe przestrzenie umożliwią organizację zajęć pozalekcyjnych, odrabianie prac domowych, wsparcie w nauce oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

Rozwiązywany jest także praktyczny problem infrastruktury szkolnej – obecnie warunki przechowywania autobusów szkolnych w obu gimnazjach nie są wystarczające do ich bezpiecznego i efektywnego użytkowania. W zakupionych pomieszczeniach dla transportu autobusy będą przechowywane w bezpieczny sposób, zapewniając ich odpowiednią konserwację. Stworzone zostaną także warunki do uporządkowanego i scentralizowanego przechowywania sprzętu do utrzymania terenu.

Planowane jest, że po realizacji tego projektu zostaną nie tylko rozwiązane problemy infrastrukturalne, ale także znacząco poprawi się jakość nauczania, wzmocnione zostanie wsparcie edukacyjne oraz stworzone zostaną korzystniejsze warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci w gminie Kowalczuki.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego