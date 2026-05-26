Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2025: rejon wykazuje dynamikę wzrostu

Podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 22 maja, mer Robert Duchniewicz przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2025. Podsumowano w nim najważniejsze zrealizowane prace, projekty oraz kluczowe zmiany. Prezentując te osiągnięcia, Robert Duchniewicz podkreślił, że miniony rok był dla samorządu okresem wyjątkowej produktywności.

Autor: Inf. ASRW
„Wspólna praca przełożyła się na widoczne rezultaty” – mer Robert Duchniewicz podziękował pracownikom, radnym i mieszkańcom za wkład w rozwój rejonu | Fot. vrsa.lt

„Patrząc na rok 2025, widzę okres, który najlepiej opisuje jedno słowo – dynamika. Podjęte przez nas decyzje, celowe planowanie i wspólna praca ze społecznościami przełożyły się na widoczne rezultaty: nowe drogi, nowoczesne przestrzenie edukacyjne, odnowione miejsca publiczne, silniejsze wsparcie socjalne i opiekę zdrowotną oraz jeszcze wyraźniejszą wizję przyszłości rejonu” – zaznaczył mer R. Duchniewicz.

Rejon wileński nadal pozostaje jednym z najszybciej rozwijających się samorządów na Litwie. Według danych Przedsiębiorstwa Państwowego „Centrum Rejestrów” (VĮ Registrų centras), na dzień 1 stycznia 2026 roku swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało tu kolejne 2,3 tys. osób, a łączna liczba mieszkańców osiągnęła 120,8 tys. Pod koniec roku status miasteczka uzyskało 10 wsi.

Dużą uwagę poświęcono modernizacji sieci dróg o znaczeniu lokalnym: w ciągu roku w rejonie wyasfaltowano 26,3 km dróg szutrowych, odnowiono 4,7 km nawierzchni asfaltobetonowej oraz ułożono 7,3 km chodników. Patrząc szerzej, w ciągu ostatnich 3 lat w samorządzie odnowiono 90 km dróg. Zmiany odczuli również pasażerowie transportu publicznego – dla wygody mieszkańców zoptymalizowano trasy autobusowe, a park autobusowy rejonu wileńskiego zasiliły nowoczesne, przyjazne dla środowiska autobusy elektryczne.

Na oświatę celowo przeznaczono prawie połowę budżetu samorządu na rok 2025. W ramach rozwiązywania problemu braku miejsc, w rejonie zainicjowano nowy program instalacji i wynajmu przedszkoli modułowych, a także rozpoczęto, kontynuowano i ukończono projekty rozbudowy placówek oświatowych. Jednocześnie inne obiekty edukacyjne były modernizowane i dostosowywane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Samorząd odnowił również autobusy szkolne, rekompensował pedagogom koszty dojazdów do pracy, przyznawał stypendia studentom oraz motywował najzdolniejszych uczniów nagrodami pieniężnymi.

W sferze zdrowia i opieki społecznej konsekwentnie zwiększano jakość oraz dostępność świadczonych usług. Do użytku oddano nowe mieszkania socjalne oraz domy wspólnotowe. Rozpoczęto i kontynuowano projekty centrów dziennej aktywności, placówek opiekuńczych i innych instytucji usług socjalnych, a także zainicjowano wdrażanie programu mieszkań chronionych. Odnowiono przestrzenie Przychodni Rejonu Wileńskiego oraz ambulatoriów, rozszerzono zespół specjalistów, a w Przychodni w Niemenczynie uruchomiono nowoczesne centrum rehabilitacji medycznej. Z kolei Biuro Zdrowia Publicznego Samorządu Rejonu Wileńskiego, liczące swój pierwszy rok działalności, aktywnie wpisało się w życie lokalnych społeczności, świadcząc usługi z zakresu promocji zdrowia.

Samorząd wiele uwagi poświęcił tworzeniu i modernizacji przestrzeni publicznych oraz obiektów kulturalnych i sportowych. Równolegle, w celu profesjonalnej koordynacji działań w sferze kultury, rekreacji i sportu, powołano Radę Sportu Rejonu Wileńskiego oraz Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej. Obok licznych wydarzeń, ważnym akcentem było zgłoszenie tradycji palm wileńskich do wpisu na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

W obszarze ochrony środowiska i gospodarki komunalnej aktywnie realizowano projekty z zakresu gospodarowania odpadami, eliminacji gatunków inwazyjnych oraz dobrostanu zwierząt. Kontynuowano także renowację budynków wielomieszkaniowych oraz rozbudowywano infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

Chcąc być jeszcze bliżej mieszkańców i zapewnić dogodny dostęp do usług, samorząd wdrożył nowoczesne rozwiązania cyfrowe. Zaprezentowano Kartę Mieszkańca Rejonu Wileńskiego „Arti” wraz z aplikacją mobilną „Vilniaus rajonas „Arti”. Nazwa projektu – czyli po litewsku „blisko” – symbolizuje więź z mieszkańcem: bycie bliżej człowieka, szybsze reagowanie i jaśniejszą komunikację.

Jednocześnie aktywnie rozwijano współpracę z przedstawicielami biznesu, rolnictwa, a także z innymi państwami (Ukraina, Polska, inne kraje UE) oraz litewskimi samorządami.

Na zakończenie prezentacji sprawozdania mer Robert Duchniewicz wyraził wdzięczność pracownikom administracji samorządu, radnym oraz wszystkim zaangażowanym mieszkańcom rejonu za współpracę i wkład w budowanie wspólnego dobra.

„W 2025 roku rozpoczęliśmy wiele ważnych projektów, których rezultaty nie są widoczne od razu. W tym roku będziemy nie tylko kontynuować i finalizować dotychczasowe działania w zakresie rozwoju edukacji, infrastruktury transportowej i innych dziedzin, ale także zainicjujemy nowe projekty odpowiadające na potrzeby mieszkańców” – powiedział mer R. Duchniewicz.

Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego

