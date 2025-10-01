— Samorządowi Rejonu Wileńskiego, a przede wszystkim kierownictwu w osobie mera Roberta Duchniewicza, zależy na aktywizacji naszych organizacji oraz instytucji podległych, jak również organizacji pozarządowych, które działają na terytorium samorządu. Dotyczy to m.in. zachęty do aktywniejszego składania wniosków, a tym samym przyciągania środków pozabudżetowych, jeśli chodzi o dofinansowanie różnego rodzaju projektów. W tym celu postanowiłam zorganizować szereg szkoleń, podczas których nasi mieszkańcy mogli się dowiedzieć, jak poprawnie napisać wniosek, a następnie sprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe. Finanse zdobyte dzięki złożonym wnioskom można przełożyć na konkretne działania na rzecz rozwoju naszego środowiska, społeczności polskiej w rejonie wileńskim. Warto też wiedzieć, że wnioski możemy składać do różnych instytucji w Polsce — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Renata Cytacka, główna specjalistka Wydziału Oświaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Techniczne aspekty przygotowywania wniosków

Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Polski” odbyło się 18 września w Centrum Kultury w Niemenczynie.

— Pomoc w przeprowadzeniu zajęć okazało nam Stowarzyszenie Odra-Niemen. Przeprowadziliśmy bardzo szerokie szkolenie z udziałem przedstawicieli szkół, przedszkoli jak również instytucji socjalnych, bibliotek, organizacji pozarządowych, wspólnot, w tym wspólnot wiejskich, które dosyć aktywnie działają na terytorium Samorządu Rejonu Wileńskiego — kontynuuje rozmówczyni.

Szkolenie poprowadził Eugeniusz Gosiewski, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen, posiadający wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, ocenie i realizacji projektów międzynarodowych.

Szkolenie obejmowało techniczne aspekty przygotowywania wniosków. Szczególną uwagę zwrócono na to, jak prawidłowo przygotować projekty, jakie dokumenty są wymagane i jakich błędów należy unikać. Zaprezentowano również najnowsze programy finansowane przez polskie instytucje rządowe, w tym Senat RP i Instytut Rozwoju Języka Polskiego.

Zajęcia w trybie online

Podobne szkolenie w trybie online odbyło się w Samorządzie Rejonu Wileńskiego w dniu 23 września.

Poświęcone było możliwościom pozyskiwania środków polonijnych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele administracji i instytucji lokalnych, a także organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzili wiceprezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego Juliusz Szymczak-Gałkowski, a także Anna Plichta i Dorota Jarczewska. Organizację spotkania koordynowała Renata Cytacka.

— Mieliśmy zajęcia na Teams z możliwością pozyskania wiedzy na temat tego, jak złożyć wniosek za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego. Podłączyli się wszyscy chętni zainteresowani, którzy chcieli posłuchać, jak można składać wnioski o fundusze finansowe za pomocą operatora, jakim jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” — wyjaśnia urzędniczka samorządowa.

Dodaje, że za pośrednictwem placówki dyplomatycznej Ambasady RP otrzymała właśnie kolejne zaproszenie na szkolenie, które odbędzie się w dniu 30 września.

— Tym razem wychodząc naprzeciw postulatom środowisk polonijnych Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizuje szkolenie on-line poświęcone przygotowywaniu wniosków dotacyjnych dla organizacji polonijnych działających poza granicami kraju. Instrument teoretyczny, jak napisać wniosek, na co zwrócić uwagę — mówi Renata Cytacka.

Zaznacza też, że tego typu działania przynoszą efekty.

— Jeżeli chodzi o współpracę ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen, mamy już następujące konkrety — za pierwsze półrocze br. pomoc przekazana dla naszych szkół i przedszkoli wyniosła 311 tys. złotych. Kończy się też rozliczanie za wakacje w Polsce oraz kolonie i półkolonie, organizowane na terytorium naszego rejonu. Na pewno będzie to też pokaźna suma. W tej chwili mamy już potwierdzenie na pozyskanie kwoty 140 tys. złotych dla naszych bibliotek publicznych. Wniosek w tej konkretnej sprawie złożyłam od razu po rozpoczęciu pracy w Samorządzie Rejonu Wileńskiego — zauważa rozmówczyni.

Wsparcie szkolnictwa

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” od wielu lat wspiera szkolnictwo polskie na Wileńszczyźnie.

— Dla nas i dla pana mera Duchniewicza taka pomoc jest priorytetowa. Szczególnie, gdy dotyczy wyposażenia szkół, pomocy naukowych, książek, bonów Kolbego, czyli wyprawek dla pierwszoklasistów lub zakupu komputerów, tablic interaktywnych. Pomoc przyznawana z funduszy z Polski pomaga zaoszczędzić środki samorządowe. Dzięki temu nasze placówki oświatowe stają się bardziej atrakcyjne dla naszych mieszkańców, dla rodziców, którzy decydują się oddać dzieci do naszych szkół — mówi główna specjalistka Wydziału Oświaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego.

Szkolenie pt. „Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z Polski poprowadził Eugeniusz Gosiewski, sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Odra-Niemen

| Fot. vrsa.lt

Zrealizowano dziesiątki projektów

Szkolenia stanowią kolejny etap współpracy między Samorządem Rejonu Wileńskiego a Stowarzyszeniem Odra-Niemen. Partnerstwo trwa już dekadę — umowę o współpracy podpisano 18 marca 2015 r. W tym czasie zrealizowano dziesiątki projektów, które przyczyniły się do wzmocnienia szkół, instytucji kultury i rozwoju inicjatyw społecznych.

W ciągu ostatniego roku szkoły i instytucje kulturalne w rejonie wileńskim otrzymały setki tysięcy złotych wsparcia z funduszy polskich. Środki te przeznaczono na obozy edukacyjne, wyjazdy do Polski, pomoc metodyczną dla nauczycieli, zakup pomocy materialnej (sprzęt, książki, narzędzia) oraz różnorodne działania w lokalnych społecznościach.

Projekty zrealizowane w 2025 r. we współpracy Samorządu Rejonu Wileńskiego ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen:

W roku bieżącym zorganizowano letni obóz „Wakacje z historią i językiem polskim”, wyjazd edukacyjny „Język polski? Oczywiście!”, cykl spotkań metodycznych i zajęć „Nauczyciel — przewodnik po polskości”. Uzyskano wsparcie finansowe przeznaczone na działalność edukacyjną dla Gimnazjum św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze (lit. Juodšiliai) oraz Szkoły Podstawowej w Szumsku. Szkoła podstawowa we wsi Jęczmieniszki (Eitminiškės) planuje zakupić niezbędny sprzęt szkolny w ramach akcji charytatywnej „Rodacy Bohaterom”.

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek o wsparcie finansowe dla bibliotek. Sfinansowany został również wyjazd studyjny (w dniach 7-11 października) dla specjalistów ds. edukacji na Dolny Śląsk. Zaproszono 30 uczestników.