Krajowe Stowarzyszenie Organistów oraz Parafia św. Teresy w Wilnie zapraszają na kolejną edycję cyklu koncertowego „Organy Ostrej Bramy Rozbrzmiewają”. Koncerty będą odbywać się w każdy letni piątek o godz. 12:00, od 5 czerwca do 28 sierpnia. Muzyka popłynie przez otwarte okna historycznej galerii łączącej kaplicę z Kościołem św. Teresy, docierając bezpośrednio na ulice Starego Miasta. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

„Ostra Brama staje się miejscem, w którym spotykają się różne epoki i tradycje sakralne” — twierdzi Jurgita Kazakevičiūtė, kierowniczka projektu.

Wyjątkowe organy słyszane z ulicy

Organy znajdujące się w galerii łączącej kaplicę Ostrej Bramy z Kościołem św. Teresy należą do najbardziej nietypowych instrumentów na Litwie. Zostały zainstalowane w 1932 r. przez organmistrza Vaclovasa Bernackisa.

Instrument powstał z myślą o pielgrzymach uczestniczących w odpuście Najświętszej Maryi Panny przy Ostrej Bramie. Dzięki lokalizacji w galerii muzyka mogła docierać bezpośrednio na ulicę. Po renowacji przeprowadzonej w latach 2019-2021 organy ponownie służą organizacji koncertów plenerowych.

Czerwiec pod znakiem jubileuszy i muzyki baroku

Cykl zainauguruje 5 czerwca koncert organowy na cztery ręce w wykonaniu Vidasa Pinkevičiusa i Aušry Motūzaitė-Pinkevičienė, poświęcony 260. rocznicy urodzin Samuela Wesleya.

Tydzień później zespół Šviesotamsa zaprezentuje program dedykowany 250. rocznicy urodzin Liudwikasa Rėzy, sięgając do pieśni XVII w. i utworów inspirowanych folklorem Małej Litwy.

W kolejnych tygodniach publiczność usłyszy koncert poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z udziałem sopranistki Vilhelmy Mončytė i organistki Indrė Gerikaitė oraz program złożony z dzieł Jana Sebastiana Bacha, Antonio Vivaldiego i Johanna Pachelbela.

Mozart, Liszt i południowa Europa

W lipcu publiczność usłyszy zarówno muzykę organową, jak i kameralną. Już 3 lipca zabrzmią dzieła weneckich mistrzów XVIII w. w wykonaniu trębacza Tomasa Griciusa i organisty Balysa Vaitkusa.

10 lipca koncert zostanie poświęcony 270. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. W programie znajdą się m.in. „Ave verum corpus” oraz „Agnus Dei”.

W kolejnych tygodniach zabrzmią utwory inspirowane tematyką maryjną, muzyka Josefa Rheinbergera oraz program prezentujący francuskie i hiszpańskie wpływy muzyczne.

Sierpniowy finał z litewską muzyką i romantyzmem

Sierpień rozpocznie koncert poświęcony twórczości kompozytorów litewskich od XIX do XXI w. 7 sierpnia wystąpią birbynista Vytautas Kiminius i organistka Jurgita Kazakevičiūtė.

14 sierpnia, w przeddzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zabrzmią znane interpretacje „Ave Maria” autorstwa Césara Francka i Gabriela Fauré’go.

21 sierpnia niemiecki duet organistów – Agnė i Pascal Caldaros – zaprezentuje program poświęcony Franzowi Lisztowi, a finałowy koncert 28 sierpnia wykonają mezzosopranistka Saulė Šerytė i organistka Audra Telksnytė.

Projekt finansują Litewska Rada Kultury oraz Samorząd Miasta Wilna.

Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej www.vargonininkai.lt.