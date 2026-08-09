Wraz z rosnącą świadomością opiekunów dynamicznie rozwija się także rynek usług dla zwierząt, a psie SPA z luksusowej nowinki staje się ważnym elementem odpowiedzialnej opieki nad pupilem.

Jak podkreśla Milda Maigienė, dyrektor ds. marketingu w salonie Dog SPA, różnica między tradycyjnym salonem pielęgnacji a psim SPA jest znacznie większa, niż mogłoby się wydawać.

– W tradycyjnym salonie pielęgnacji wykonuje się przede wszystkim standardowe zabiegi, takie jak: kąpiel, strzyżenie i zabiegi higieniczne. Psie SPA koncentruje się natomiast nie tylko na efekcie estetycznym, lecz także na pielęgnacji skóry i sierści. Podczas zabiegów wykorzystujemy profesjonalne kosmetyki oraz specjalistyczne preparaty stworzone wyłącznie dla psów. Skóra i sierść są odżywiane produktami wzbogaconymi o minerały oraz inne cenne składniki, dzięki czemu stają się zdrowsze, lepiej nawilżone, bardziej miękkie i odzyskują naturalny blask. To znacznie więcej niż zwykły zabieg kosmetyczny, ponieważ troszczymy się nie tylko o wygląd zwierzęcia, ale także o kondycję jego skóry i sierści – mówi.

Jak zauważa, zainteresowanie tego typu usługami z roku na rok wyraźnie rośnie. Jeszcze kilkanaście lat temu wielu właścicieli postrzegało psie SPA jako kosztowny kaprys lub oznakę prestiżu. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

– Coraz więcej osób traktuje swoje zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny, dlatego większą wagę przywiązują nie tylko do ich wyglądu, lecz także do zdrowia skóry i sierści, komfortu i ogólnego dobrostanu – podkreśla Milda Maigienė.

Nie tylko kwestia estetyki

Z usług psiego SPA korzystają dziś psy praktycznie wszystkich ras i wielkości – od najmniejszych po największe. Wiek zwierzęcia również nie stanowi przeszkody. – Zabiegi wykonujemy zarówno u młodych, jak i starszych psów. Wiek nie ma większego znaczenia, ponieważ zakres pielęgnacji zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnego zwierzęcia – wyjaśnia.

Specjalistka zwraca uwagę, że profesjonalna pielęgnacja nie jest wyłącznie kwestią estetyki. Jej zdaniem regularne zabiegi mają realny wpływ na zdrowie zwierzęcia. – Profesjonalne zabiegi pomagają odbudować i utrzymać dobrą kondycję skóry oraz sierści. Poprawiają ich nawilżenie, odżywiają skórę, ograniczają jej przesuszenie, a sierści nadają zdrowy wygląd i naturalny połysk – zaznacza.

Jednocześnie podkreśla, że w przypadku problemów dermatologicznych właściciele nie powinni od razu zgłaszać się do salonu pielęgnacji. – Jeżeli właściciel zauważy problemy ze skórą lub sierścią swojego pupila, w pierwszej kolejności powinien udać się do lekarza weterynarii. Dopiero po ustaleniu przyczyny problemu i potwierdzeniu przez specjalistę, że zabiegi są wskazane, możemy wykonać profesjonalne zabiegi nawilżające i regenerujące. Naszym celem nie jest jedynie poprawa wyglądu psa, ale przede wszystkim zadbanie o to, aby wszystkie wykonywane procedury były bezpieczne i korzystne dla jego zdrowia – mówi.

Kiedy Dog SPA rozpoczynało działalność, wielu uważało, że psie SPA to jedynie moda albo oznaka prestiżu. Wiele się zmieniło! | Fot. archiwum Dog SPA

Wizyta w SPA powinna być przyjemna

Choć z zabiegów może korzystać zdecydowana większość psów, bywają sytuacje, w których specjaliści muszą odmówić wykonania usługi. – Jeżeli zwierzę jest wyjątkowo agresywne i jego zachowanie stwarza zagrożenie dla pracowników, innych klientów lub samego psa, nie możemy przeprowadzić zabiegu. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom i zwierzętom przebywającym w salonie – wyjaśnia.

Dużo uwagi personel poświęca także pierwszej wizycie psa w salonie. To właśnie ona często decyduje o tym, czy kolejne wizyty będą kojarzyły się zwierzęciu z pozytywnym doświadczeniem. – Wszystko zależy od charakteru psa i jego wcześniejszych doświadczeń. Jeżeli zwierzę jest dobrze zsocjalizowane, nie boi się wody i nowych miejsc, pierwsza wizyta zazwyczaj przebiega bardzo spokojnie, a nawet staje się dla niego przyjemnym doświadczeniem lub formą zabawy. Bardziej lękliwym i wrażliwym psom poświęcamy znacznie więcej czasu. Pozwalamy im oswoić się z otoczeniem, poznać specjalistę i poczuć się bezpiecznie. Staramy się, aby pierwsze spotkanie przebiegało bez stresu – tłumaczy.

O tym, czy pies czuje się spokojnie, doświadczeni groomerzy potrafią ocenić już po kilku chwilach obserwacji. – Najwięcej mówi mowa ciała zwierzęcia. Obserwujemy jego zachowanie, wyraz oczu, postawę, ułożenie ogona, sposób oddychania oraz reakcję na otoczenie. To pozwala nam szybko rozpoznać, czy pies czuje się komfortowo, czy zaczyna odczuwać stres – wyjaśnia.

Wydatki związane z opieką nad zwierzętami

Częstotliwość profesjonalnej pielęgnacji zależy od wielu czynników – przede wszystkim od rasy, rodzaju sierści oraz indywidualnych potrzeb zwierzęcia. – Najczęściej zalecamy wykonywanie profesjonalnych zabiegów co dwa do czterech miesięcy. Są jednak rasy, zwłaszcza psy z dłuższą sierścią, które wymagają pielęgnacji znacznie częściej – mówi.

Zdaniem Mildy Maigienė w ciągu ostatnich 17 lat nastąpiła ogromna zmiana w podejściu właścicieli do pielęgnacji zwierząt. – Kiedy rozpoczynaliśmy działalność, wiele osób uważało, że psie SPA to jedynie moda albo oznaka prestiżu. Dziś coraz więcej właścicieli rozumie, że profesjonalna pielęgnacja nie jest wyłącznie kwestią wyglądu. To ważny element odpowiedzialnej opieki, który pomaga utrzymać zdrową skórę, zadbaną sierść i dobre samopoczucie psa – podkreśla.

Zmieniło się też podejście do wydatków związanych z opieką nad zwierzętami. Coraz więcej właścicieli świadomie uwzględnia w domowym budżecie koszty profesjonalnej pielęgnacji. – Wiele zależy od potrzeb konkretnej rasy oraz podejścia właściciela. Osoby wybierające psy wymagające regularnej pielęgnacji zazwyczaj od początku wiedzą, że wiąże się to z większymi wydatkami – mówi Maigienė.

Jak przyznaje, przez lata pracy nie brakowało także nietypowych próśb dotyczących wyglądu psów. – Spotykaliśmy się z bardzo różnymi, czasem naprawdę zaskakującymi życzeniami właścicieli. Zawsze jednak staramy się znaleźć rozwiązanie, które spełni ich oczekiwania, ale jednocześnie będzie bezpieczne i odpowiednie dla samego zwierzęcia. Dobro psa pozostaje dla nas najważniejsze – podsumowuje Milda Maigienė.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 31 (89) 08-14/08/2026