To święto wszystkich psów. Dzień został ustanowiony w 2004 r. i obchodzony jest na całym świecie 26 sierpnia. Choć w naszym kraju świętujemy Dzień Psa również 24 kwietnia.

Członek rodziny

– Od prawie siedmiu lat Litwa obchodzi Dzień Psa nie tylko 26 sierpnia, lecz także 24 kwietnia. Datę 24 kwietnia wybrało Litewskie Towarzystwo Kynologiczne. Finowie również świętują 24 kwietnia, próbowaliśmy dołączyć do nas inne kraje bałtyckie, aby uczynić ten dzień Bałtyckim Dniem Psa, ale jak dotąd się to nie udało – mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Aurelija Staskevičienė, rzecznik prasowy Litewskiego Towarzystwa Kynologicznego.

Jak sama twierdzi, najlepszym przyjacielem człowieka może być tylko inny człowiek, ale najwierniejszym, oddanym przyjacielem człowieka pozostaje pies. W relacji między człowiekiem a psem musi istnieć wymiana, to znaczy, ile człowiek daje psu i ile wysiłku wkłada w opiekę nad psem i jego wychowanie, tyle otrzymuje od psa.

– Niektóre psy, zwłaszcza małe rasy, żyją długo, więc w ciągu 15–16 lat między psem a gospodarzem powstaje nierozerwalna więź; człowiek tego psa traktuje jak członka rodziny. Człowiek nie tylko otrzymuje szczęśliwe emocje od psa każdego pięknego dnia. My, właściciele psów, uważamy, że psy uczą nas wielu dobrych rzeczy: cierpliwości, obowiązkowości; psy bardzo często zachęcają ludzi do ćwiczeń i zdrowszego życia. Nasze psy uczą nas więcej czasu przebywać na przyrodzie, kochać ją – tłumaczy.

Bardzo silna więź

Co ciekawe, psy wprowadzają nas do życia społecznego. Nasza rozmówczyni zna wiele historii, w których ludzie, którzy mają trudności z komunikacją i utracili część więzi społecznych, dzięki swoim psom nawiązują przyjaźnie. Kiedy wychodzisz ze swoim pupilem na dwór, jesteś zmuszony komunikować się z innymi ludźmi. Psy zabierają nas do prowadzenia życia społecznego i uczą nas, jak się komunikować, jak być bardziej przyjaznym i bardziej zauważalnym dla innych ludzi.

– Więź między psem a właścicielem jest niezwykle silna. Jeśli dana osoba darzy psa miłością, jest za niego odpowiedzialna przez 15 lat jego życia, to pies będzie miał bardzo, bardzo, bardzo silną więź z tym właścicielem. Nawet jeśli właściciel nie dbał zbytnio o psa i nie dawał mu wiele miłości, to i tak ten pies będzie oddany temu właścicielowi. To bardzo proste, ponieważ pies jest najbardziej towarzyskim zwierzęciem, ma tendencję do interakcji i współpracy z człowiekiem. Jeśli pies spaceruje po polu i nie zwraca uwagi na swojego właściciela, oznacza to, że coś jest nie tak z właścicielem, a nie z psem, i że człowiek nie nawiązał więzi między sobą a psem. Psy są nam naprawdę bardzo oddane – zaznacza Aurelija Staskevičienė.

Uczy nas być bliżej z naturą

Osoby, które spacerują z psem, zapewniają sobie w ten sposób co najmniej umiarkowaną aktywność fizyczną. Dlatego towarzystwo czworonoga to nie tylko mniejszy lęk i stres, lepszy sen, lecz także wzmocniona kondycja, odporność i lepsze krążenie. Regularny kontakt i przyjaźń z psem dla osób starszych jest bardzo ważny, ponieważ sprawia, że osoba starsza staje się spokojniejsza, bardziej otwarta na aktywność, łatwiej jej skupić uwagę i skoncentrować się.

– Wszyscy wiemy, że większość chorób zaczyna się od nerwów, a jeśli jesteśmy w dobrym stanie emocjonalnym, jeśli czujemy się harmonijną osobowością, rzadziej chorujemy. I to właśnie pies pomaga nam się tak czuć. Obecność psa polepsza nasze emocje, daje nam radość każdego dnia, zachęca nas do cieszenia się najprostszymi rzeczami, uczy nas cieszyć się naturą. Nie wiem, czy człowiek wyszedłby na spacer w deszczu lub w śniegu, ale właściciele psów – nieważne, jaka jest pogoda – muszą iść na spacer z psem, a wtedy człowiek zaczyna dostrzegać wschody i zachody słońca, widzi naturę z innej perspektywy. To pies pokazuje nam, jak piękne jest życie. Poza tym, jeśli wracasz z pracy i masz psa, to on pierwszy przybiegnie, żeby ciebie spotkać (chyba że jest chory). Pies będzie szczęśliwy, gdy wrócisz, nawet jeśli nie było cię tylko przez pięć minut, ponieważ wydaje mu się, że nie było ciebie przez wiele dni. A kiedy wrócisz, z radością pobiegnie w twoje ramiona i ta emocja cię zarazi – tłumaczy Aurelija Staskevičienė, rzecznik prasowy Litewskiego Towarzystwa Kynologicznego.

Charakter nie z przypadku

Najtrudniejszym pytaniem pozostaje, jakiego psa wybrać. Ludzie między sobą bardzo różnią się tak samo jak psy, każdy ma swój charakter. Ekspertka radzi, że jeśli chcemy wybrać szczeniaka dla siebie, musimy najpierw przyjrzeć się sobie, a dopiero potem wybierać psa.

To oznacza: ile czasu będę w stanie poświęcić psu, czy jestem aktywny sportowo, ile będę w stanie przeznaczyć finansów, ponieważ opieka nad psem, zarówno weterynaryjna, jak i codzienna, jest kosztowna. Bardzo ważne jest, aby samemu przeanalizować wiele rzeczy, a następnie dokonać wyboru.

Jeśli wybieramy psa rodowodowego, musi on pochodzić od odpowiedzialnych hodowców i hodowli. Nigdy od przypadkowego handlarza! Nie dajmy się zwieść ogłoszeniom, że rasowy pies jest sprzedawany taniej. Szczeniak bez odpowiednich dokumentów to ewidentne oszustwo. Jeśli wybierasz psa rodowodowego, koniecznie sprawdź dokumenty.

– Dokumenty rodowodowe wskazują na pochodzenie psa i jego przodków. To gwarancja, że pies naprawdę należy do rasy, która spełnia wszystkie standardy. Wybierając psa, należy też rozważyć, jaki jest stosunek innych członków rodziny do szczeniaka, czy wszyscy chcą psa, czy będą w stanie poświęcić mu trochę czasu, gdy gdzieś wyjeżdżasz. Pod żadnym pozorem nie należy spieszyć się z wyborem, nie wolno wybierać psa z wyglądu. Pamiętajmy, wybór psa ze względu na jego urodę jest najgorszym wyborem – radzi Aurelija Staskevičienė, rzecznik prasowy Litewskiego Towarzystwa Kynologicznego.

Historia Międzynarodowego Dnia Psa

Międzynarodowy Dzień Psa nie ma jednej konkretnej historii czy wydarzenia, które by je zapoczątkowało. Jest to jednak święto obchodzone na całym świecie, by oddać hołd psom i podkreślić ich ważną rolę w naszym życiu. Powstało z inicjatywy organizacji działających na rzecz dobrostanu zwierząt oraz miłośników psów, którzy chcieli podkreślić ich znaczenie i potrzebę szacunku.

Święto to zostało ustanowione w 2004 r. przez amerykańską działaczkę i ekspertkę od psów Colleen Paige. Data ta nie jest przypadkowa. Kiedy kobieta miała 10 lat, jej rodzina po raz pierwszy przygarnęła czworonoga, co na zawsze odmieniło jej życie.

Początkowo święto miało charakter wyłącznie krajowy, jednak z biegiem czasu zaczęło być celebrowane również w innych krajach. Głównym celem tego święta jest podkreślenie roli oraz znaczenia, jakie psy odgrywają w życiu ludzi, a także promowanie idei adopcji zwierząt ze schronisk i ich odpowiedniej opieki.

