Wyższe budżety na zakup mieszkań

Z ankiety przeprowadzonej z inicjatywy firmy Darnu Group wynika, że 48 proc. mieszkańców Wilna nabyło lub planuje w ciągu najbliższych trzech lat kupić mieszkanie o wartości przekraczającej 150 tys. euro. Największa grupa respondentów (32 proc.) wskazała budżet 101-150 tys. euro, natomiast 31 proc. planuje wydać 151-250 tys. euro. Kolejne 12 proc. deklaruje budżet 251-300 tys. euro, a 5 proc. — ponad 351 tys. euro. Mieszkanie do 100 tys. euro kupiło lub planuje kupić 15 proc. ankietowanych.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat zmniejszył się odsetek osób planujących zakup mieszkania za maksymalnie 150 tys. euro.

„Fakt, że liczba osób planujących zmieścić się w budżecie do 150 tys. euro zmniejszyła się o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2024, oznacza, że wybór atrakcyjnych nieruchomości o takiej wartości na rynku w Wilnie praktycznie nie istnieje” — stwierdza Mykolas Čiplys, dyrektor ds. sprzedaży i wynajmu w Darnu Group.

Nowe budownictwo zyskuje na popularności

Badanie pokazuje, że 36 proc. mieszkańców Wilna kupiło lub planuje kupić mieszkanie w nowym budownictwie. Mieszkania w starszych budynkach wybrało 29 proc. respondentów, a 35 proc. rozważa obie możliwości.

„Ponadto mieszkańcy częściej rozglądają się za mieszkaniami w nowych inwestycjach i, jak pokazuje badanie, przeznaczają na nie większe kwoty niż ci, którzy preferują domy starszej zabudowy” — dodaje Mykolas Čiplys.

Jak wskazuje badanie, 27 proc. mieszkańców wybiera mieszkanie o większej powierzchni niż pierwotnie planowali, 19 proc. poszukuje lokalu bliżej centrum miasta, natomiast 18 proc. decyduje się na mniejszy metraż, a 16 proc. szuka mieszkania położonego dalej od centrum.