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Zmiana w budżetach mieszkańców. „Atrakcyjne mieszkania do 150 tys. w Wilnie praktycznie nie istnieją”

Coraz więcej mieszkańców Wilna jest gotowych wydać na zakup mieszkania ponad 150 tys. euro. Wyniki najnowszej ankiety pokazują nie tylko wzrost budżetów kupujących, ale także rosnące zainteresowanie nowym budownictwem.

Autor: Jolanta Balkiewicz
Blok wielomieszkaniowy.
Fot. Marian Paluszkiewicz

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Wyższe budżety na zakup mieszkań

Z ankiety przeprowadzonej z inicjatywy firmy Darnu Group wynika, że 48 proc. mieszkańców Wilna nabyło lub planuje w ciągu najbliższych trzech lat kupić mieszkanie o wartości przekraczającej 150 tys. euro. Największa grupa respondentów (32 proc.) wskazała budżet 101-150 tys. euro, natomiast 31 proc. planuje wydać 151-250 tys. euro. Kolejne 12 proc. deklaruje budżet 251-300 tys. euro, a 5 proc. — ponad 351 tys. euro. Mieszkanie do 100 tys. euro kupiło lub planuje kupić 15 proc. ankietowanych.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat zmniejszył się odsetek osób planujących zakup mieszkania za maksymalnie 150 tys. euro.

„Fakt, że liczba osób planujących zmieścić się w budżecie do 150 tys. euro zmniejszyła się o 9 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2024, oznacza, że wybór atrakcyjnych nieruchomości o takiej wartości na rynku w Wilnie praktycznie nie istnieje” — stwierdza Mykolas Čiplys, dyrektor ds. sprzedaży i wynajmu w Darnu Group.

Nowe budownictwo zyskuje na popularności

Badanie pokazuje, że 36 proc. mieszkańców Wilna kupiło lub planuje kupić mieszkanie w nowym budownictwie. Mieszkania w starszych budynkach wybrało 29 proc. respondentów, a 35 proc. rozważa obie możliwości.

„Ponadto mieszkańcy częściej rozglądają się za mieszkaniami w nowych inwestycjach i, jak pokazuje badanie, przeznaczają na nie większe kwoty niż ci, którzy preferują domy starszej zabudowy” — dodaje Mykolas Čiplys.

Jak wskazuje badanie, 27 proc. mieszkańców wybiera mieszkanie o większej powierzchni niż pierwotnie planowali, 19 proc. poszukuje lokalu bliżej centrum miasta, natomiast 18 proc. decyduje się na mniejszy metraż, a 16 proc. szuka mieszkania położonego dalej od centrum.

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Afisze

ŹródłaOpr. J.B. na podst. ELTA

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