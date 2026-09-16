Głównym celem projektu było poznanie życia, działalności i duchowego dziedzictwa św. Rafała Kalinowskiego, a także pokazanie, jak osoba wspólnego Patrona łączy uczniów i nauczycieli z trzech różnych krajów. Ważnym celem była również integracja szkół, wymiana doświadczeń i tradycji, poznawanie miejsc związanych z życiem Świętego oraz budowanie międzynarodowej wspólnoty szkół.

Zwieńczeniem projektu było wydanie wspólnego, bogato ilustrowanego albumu „Św. Rafał Kalinowski naszym Patronem”. Publikacja jest niezwykle różnorodna i kolorowa. Znalazły się w niej fotografie wykonane przez uczniów i nauczycieli, przedstawiające życie codzienne szkół, uroczystości, projekty, spotkania, wycieczki oraz różnorodne działania społeczności szkolnych.

Album zawiera również krótkie historie wszystkich trzech szkół, informacje o ich działalności, modlitwy, myśli uczniów i nauczycieli, słowa św. Rafała Kalinowskiego oraz portrety Świętego wykonane przez uczniów. Szczególne miejsce zajmują fotografie sztandarów i emblematów szkół, które stały się pięknym symbolem ich tożsamości i wspólnego Patrona.

W publikacji przedstawiono także życie i drogę duchową św. Rafała Kalinowskiego oraz miejsca związane z jego życiem, działalnością i śmiercią. Zebrane materiały pozwoliły odkryć, jak wiele łączy trzy szkoły. Szczególnie symboliczne jest to, że uczniowie i nauczyciele wszystkich trzech placówek w różnych okresach odwiedzali Czerną, gdzie znajdują się relikwie św. Rafała Kalinowskiego.

W albumie znalazły się również informacje o świątyniach związanych ze św. Rafałem Kalinowskim. Przedstawiono kościoły znajdujące się w pobliżu szkół w Niemieżu i Munster, a także wyjątkowe obrazy przedstawiające Świętego.

Szkoła w Munster posiada na terenie Klasztornego Parku pomnik św. Rafała Kalinowskiego oraz drzewko nazwane „Rafałek”. Jest to niezwykłe miejsce, przypominające o obecności Patrona w życiu lokalnej społeczności polskiej w Stanach Zjednoczonych.

W projekcie zaprezentowano również ważne inicjatywy poszczególnych szkół. Teatr szkolny „Wędrówka” działający w gimnazjum w Niemieżu, pod kierownictwem artystycznym Bożeny Bieleninik, przygotował spektakl „Święty z Wilna”, który miał zaszczyt zostać zaprezentowany na scenie Teatru Starego w Wilnie. Szkoła krakowska zrealizowała natomiast ciekawy projekt „Z Wilna przez Usole do Wadowic”, ukazujący kolejne miejsca związane z życiem św. Rafała Kalinowskiego.

Realizacja projektu pokazała, że mimo dzielącej nas odległości, granic państw i oceanu, bardzo wiele nas łączy. Wspólny Patron, historia, miejsca, wartości, wiara i tradycje stały się podstawą do nawiązania nowych relacji i współpracy.

Wspólny album jest więc nie tylko podsumowaniem projektu, ale także świadectwem jedności trzech społeczności szkolnych. Pokazuje, że osoba św. Rafała Kalinowskiego nadal inspiruje młodych ludzi i może łączyć ich ponad granicami.

Projekt współfinansowany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu.

Inf. Christina Masalska,

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu