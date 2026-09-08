26 września w Wilnie odbędzie się Festyn „Kwiaty Polskie”

Organizator —Związek Polaków na Litwie

W tym roku Związek Polaków na Litwie wraz z wieloma partnerami podjął się wysiłku w zorganizowaniu festynu. Po raz pierwszy pod nazwą Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza. Te największe święto polskiej pieśni i tańca w tym roku odbędzie się w stolicy na arenie Parku Górnego góry Trzykrzyskiej. Otwarcie festynu nastąpi o godzinie 14:30, a poprzedzi go msza święta o 13:15 w języku polskim w Katedrze Wileńskiej pod wezwaniem św. Stanisława oraz św. Władysława i uroczysty przemarsz uczestników święta na górę Trzykrzyską.

Ponad 50 polskich zespołów

W tegorocznym Festynie Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza weźmie udział ponad 50 polskich zespołów: ponad 20 z rejonu wileńskiego, po kilkanaście z rejonu solecznickiego i miasta Wilna, także polskie zespoły z rejonów trockiego, szyrwinckiego i święciańskiego.

Reżyserami festynu są: Wioleta Leonowicz, główny chórmistrz i Bożena Daniele, główny choreograf festynu.

Graf. organizatorzy

Związek Polaków na Litwie