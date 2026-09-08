Strona głównaKultura

26 września w Wilnie odbędzie się Festyn „Kwiaty Polskie”

W sobotę 26 września w Wilnie odbędzie się Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”. Organizatorem festynu jest Związek Polaków na Litwie. Pierwszy festyn „Kwiaty Polskie” odbył się w roku 1989, a głównym organizatorem tego i następnych festynów był Jan Gabriel Mincewicz, wieloletni prezes Związku Polaków na Litwie i kierownik zespołu „Wileńszczyzna”. Po jego śmierci festyny odbywały się niestety nieregularnie z przerwami, a ostatni miał miejsce w Niemenczynie w roku 2023.

Autor: KW

Czytaj również...

Organizator —Związek Polaków na Litwie

W tym roku Związek Polaków na Litwie wraz z wieloma partnerami podjął się wysiłku w zorganizowaniu festynu. Po raz pierwszy pod nazwą Festyn Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza. Te największe święto polskiej pieśni i tańca w tym roku odbędzie się w stolicy na arenie Parku Górnego góry Trzykrzyskiej. Otwarcie festynu nastąpi o godzinie 14:30, a poprzedzi go msza święta o 13:15 w języku polskim w Katedrze Wileńskiej pod wezwaniem św. Stanisława oraz św. Władysława i uroczysty przemarsz uczestników święta na górę Trzykrzyską.

Ponad 50 polskich zespołów

W tegorocznym Festynie Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie” im. Jana Gabriela Mincewicza weźmie udział ponad 50 polskich zespołów: ponad 20 z rejonu wileńskiego, po kilkanaście z rejonu solecznickiego i miasta Wilna, także polskie zespoły z rejonów trockiego, szyrwinckiego i święciańskiego.

Reżyserami festynu są: Wioleta Leonowicz, główny chórmistrz i Bożena Daniele, główny choreograf festynu.

Graf. organizatorzy
Czytaj także: „Tworzył dla nas oraz przyszłych pokoleń”. Festiwal ku czci śp. Gabriela Jana Mincewicza

Związek Polaków na Litwie

Afisze

Więcej od autora

Kultura

Koncert wokalny poświęcony tradycji synagogalnej Wilna

Podczas koncertu zabrzmią zarówno tradycyjne utwory kantorów, jak i kompozycje chóralne z akompaniamentem fortepianu, oparte na żydowskich modlitwach i tekstach liturgicznych. Część utworów, zrekonstruowanych na podstawie zachowanych rękopisów i...
Wiadomości

Zajęcie edukacyjne seniorów z klubu „Złoty Wiek”

Podczas warsztatów seniorzy otrzymali wszelkie potrzebne do pracy materiały i narzędzia – bazę mydlaną, barwniki, różne zioła i kwiaty. Pod czujnym okiem prowadzącej warsztaty Bożeny Romanowskiej — nauczycielki biologii...
Galerie

Podwójnie radosny apel w progimnazjum „JPII” w Wilnie 2026/2027 [GALERIA]

https://kurierwilenski.lt/2026/09/04/atmosfera-apelu-w-progimnazjum-jp2-w-wilnie-uratowana-w-ostatniej-chwili-uczniow-czekaja-nowosci/Chwile pierwszowrześniowe uchwycił nasz dziennikarz Apolinary Klonowski.

RedKomy