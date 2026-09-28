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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej św. Jakuba

10 października o godz. 20:00 w kościele pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba w Wilnie odbędzie się koncert „Modlitwa duszy”. Tego wieczoru wystąpi Chór „Astrolabium” z Torunia (dyrygentka Kinga Litowska), któremu towarzyszyć będzie Capella Bydgostiensis Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (kierownik artystyczny i dyrygent Piotr Pławner).

Autor: KW
Afisz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej św. Jakuba.
Graf. organizatorzy

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Połączone siły chóru i zespołu kameralnego poprowadzi Kinga Litowska, a jako solistka wystąpi Ingrida Gapova (sopran).

W programie znajdą się współczesne dzieła sakralne polskich i brytyjskich kompozytorów, m.in. „Stabat Mater” Zuzanny Koziej, „Dies Irae” i „Lacrimosa” Aleksandry Brejzy oraz „Requiem” Matthew Coleridge’a.

Warto skorzystać z festiwalowego programu i spotkać się z muzyką w niezwykłych przestrzeniach świątyń!

W dniach 5 września – 15 października odbywa się już XVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej św. Jakuba, którego patronami są Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda oraz Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas. Festiwal, organizowany z inicjatywy Braci Dominikanów oraz Państwowego Chóru „Vilnius”, kierowanego przez dyrektora artystycznego i głównego dyrygenta Artūrasa Dambrauskasa, prezentuje program muzyki sakralnej obejmujący świątynie w Wilnie, Molatach, Poniewieżu, Elektrenach i Olicie.

Więcej informacji o wydarzeniu, festiwalu i programie: https://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2026/09/23/koncert-modlitwa-duszy/

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Instytut Polski w Wilnie 

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