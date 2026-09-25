Spotkania wokół królewskich insygniów — wyjątkowy weekend w muzeum

Otwarta w lipcu br. wystawa „Slėpti savyje” (Ukryte w sobie) pozwala poznać nie tylko prezentowane eksponaty, lecz także burzliwą historię skarbca katedralnego — jego ukrywania i kolejnych odkryć. Cenne przedmioty przetrwały trudne czasy i do dziś są świadkami historii Litwy.

Korony, berło i jabłko królewskie

W najbliższy piątek i sobotę zwiedzający będą mogli z bliska poznać odnalezione przed dwoma laty insygnia grobowe władców Litwy i Polski: Aleksandra Jagiellończyka, Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny — korony, berła oraz jabłka królewskiego. Wraz z regaliami odnaleziono również wyjątkowo kunsztownie wykonane ozdoby, insygnia biskupie, wota, tabliczki przedstawiające sceny z życia św. Kazimierza oraz kolekcję kamieni szlachetnych.

Kuratorki wystawy, prof. dr hab. Giedrė Mickūnaitė i dr Laura Petrauskaitė, wygłoszą wykłady, podczas których przedstawią ideę wystawy oraz historię prezentowanych na niej cennych przedmiotów.

Program oprowadzania po wystawie uzupełnią zajęcia edukacyjne. W sobotę 26 września uczestnicy wydarzenia będą mogli odkrywać prezentowane na wystawie skarby oraz ich historie podczas gry „Bingo skarbca!”.

Udział w wykładach jest bezpłatny, wstęp wolny. Udział w oprowadzaniu oraz zajęciach edukacyjnych kosztuje 1 euro plus bilet wstępu. Na oprowadzanie i zajęcia edukacyjne obowiązuje wcześniejsza rejestracja mailowa: muziejus@muziejus.lt albo tel. +370 5 269 7803.

Prezentacja Skarbca Katedry Wileńskiej

Wystawa „Slėpti savyje” stanowi kolejny rozdział prezentacji w Muzeum Dziedzictwa Kościelnego kolekcji Skarbca Katedry Wileńskiej. Jej tytuł nawiązuje do czasów, w których nie było możliwości bezpiecznego przeniesienia cennych przedmiotów, a sama katedra stawała się najbezpieczniejszym miejscem ich ukrycia.

— Zapraszamy do podróży w czasie i poznania dramatycznych dziejów Skarbca Katedry — od ukrycia skarbów w latach 1655, 1939 i 1991 po ich odkrycia w latach 1931, 1985 i 2024 — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” dr Laura Petrauskaitė, współkuratorka wystawy.

Ekspozycja udostępniona publiczności w 2009 r. została wzbogacona o najnowsze znaleziska z 2024 r. Po konserwacji i przeprowadzeniu wstępnych badań naukowych są one po raz pierwszy prezentowane razem ze skarbami odkrytymi w katedrze wileńskiej w 1985 r. Część eksponatów prezentowana jest w stanie, w jakim zostały wydobyte ze skrytki, po przeprowadzeniu jedynie niezbędnych prac zabezpieczających je przed dalszym niszczeniem.

Schowek ze skarbem obejmującym regalia należące do polsko-litewskich władców odkryto w grudniu 2024 r. w kryptach katedry wileńskiej. Znajdowały się w niej przedmioty odnalezione w 1931 r., a następnie prawdopodobnie ukryte w 1939 r. w obawie przed zniszczeniem podczas II wojny światowej. W 1931 r. w podziemiach katedralnych polscy badacze odkryli groby królewskie Zygmunta Augusta, Aleksandra Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki oraz insygnia grobowe.

Wystawa „Slėpti savyje” będzie czynna do 30 stycznia 2027 r.